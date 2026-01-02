Tragedia en Argentina: 14 mascotas murieron en un incendio que consumió una casa

El inicio del año en Rosario, Argentina, estuvo marcado por una escena devastadora. Un incendio consumió por completo una vivienda ubicada en la calle Pedro Lino Funes al 1500, en la zona oeste de la ciudad, dejando como saldo la muerte de 14 animales domésticos y pérdidas materiales totales.

Según el informe de Bomberos, el fuego se originó en el lavadero de la casa y se propagó rápidamente hacia otros ambientes. En cuestión de segundos, las llamas provocaron el colapso parcial del techo, el desprendimiento de mampostería, el derretimiento de la instalación eléctrica y el pandeo de chapas.

El propietario de la vivienda, identificado como W. D., logró salir ileso, pero lo perdió todo. Apenas una habitación quedó sin ser alcanzada por el fuego.

De acuerdo con información del medio local La Capital, el incendio provocó la pérdida total de sillones, un televisor, equipos de aire acondicionado, el sistema de elevación de un portón eléctrico, además de destruir por completo el lavadero, donde también se encontraban un lavarropas y una motocicleta.

El saldo más doloroso

Más allá de los daños materiales, el impacto emocional fue enorme. Tres perros y once gatos que se encontraban dentro de la vivienda murieron atrapados por las llamas, un dato que fue confirmado por el personal de Bomberos que intervino en la emergencia.

Las causas del incendio aún se encuentran en plena investigación. Las primeras pericias indican que el foco ígneo se inició en el lavadero, aunque todavía no se determinó si se trató de una falla eléctrica, materiales inflamables u otro factor desencadenante.

Mientras avanzan las investigaciones, el hecho generó conmoción y tristeza entre vecinos y usuarios en redes sociales, que lamentaron la pérdida de las mascotas y la magnitud de la tragedia.

