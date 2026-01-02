Bailaban sin saber que era el final: nuevas imágenes revelan cómo empezó el incendio mortal en Suiza

Nuevas imágenes salieron a la luz y permiten reconstruir cómo comenzó el incendio mortal que transformó una fiesta de Año Nuevo en una de las peores tragedias de la historia reciente de Suiza. El siniestro ocurrió en la madrugada del 1 de enero en el bar Le Constellation, ubicado en la estación de esquí de Crans-Montana.

En uno de los videos, se observa a jóvenes bailando y celebrando mientras pequeñas llamas aparecen en el techo del local. Algunos incluso continúan grabando con sus celulares, sin dimensionar el peligro.

“¡Ay, se está quemando! ¡Ay, se está quemando!”, se escucha decir a varios, segundos antes de que el fuego se descontrole por completo.

El incendio se desató alrededor de la 01:30 en el sótano del bar, un espacio muy concurrido por jóvenes locales y turistas, con capacidad para unas 300 personas. En cuestión de instantes, las llamas se propagaron por los paneles del techo y el ambiente se volvió irrespirable.

Otro video muestra a un joven intentando apagar el fuego con un trapo, mientras que una tercera grabación, tomada desde el exterior, refleja el pánico total: gritos, empujones, personas intentando salir por ventanas y una multitud atrapada en una escalera estrecha, la única salida del local.

“Había gente corriendo a través de las llamas. Otros intentaban romper las ventanas con sillas”, relató Alexis Laguerre, testigo del hecho, al canal público suizo RTS.

El origen del fuego y los testimonios de los sobrevivientes

Según relataron sobrevivientes a medios europeos como BFMTV y Blick, el incendio se habría iniciado cuando una bengala colocada sobre una botella prendió fuego a los paneles acústicos de espuma del techo. Una de las camareras habría encendido el artefacto durante los festejos.

“Todo ocurrió muy rápido. El fuego se expandió de forma vertiginosa”, contó Victoria, una joven francesa que logró escapar tras romper una ventana. Otras sobrevivientes señalaron que la puerta de salida era demasiado pequeña para la cantidad de personas que intentaban huir, lo que agravó el caos.

Uno de los testimonios más estremecedores fue el de Laëtitia, de 17 años:

“Había una sola puerta para más de 100 personas. Todos se empujaban. Me encontré debajo de varias personas que se estaban quemando. Había muertos a mi alrededor”.

Más de 100 heridos y duelo nacional

El balance oficial es devastador: al menos 40 personas murieron y más de 115 resultaron heridas, entre ellas entre 80 y 100 en estado crítico, según confirmó el consejero de Estado Stéphane Ganzer. Debido a la magnitud de la tragedia, hospitales del cantón de Valais colapsaron y varios heridos fueron trasladados a Ginebra, Zúrich, Lausana e incluso a Francia e Italia.

El presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, calificó el hecho como una “tragedia de proporciones aterradoras y sin precedentes” y anunció que las banderas ondearán a media asta durante cinco días en señal de duelo.

Mientras continúan las tareas de identificación de las víctimas, la fiscalía confirmó que las pericias podrían extenderse varios días más.

Video:

