Aparatoso accidente en el Cambódromo: Vagoneta choca a gran velocidad y destruye un semáforo

Un violento accidente de tránsito se registró en la zona del cuarto anillo del Cambódromo la noche de este jueves, cuando una vagoneta de color blanco perdió el control e impactó frontalmente contra un semáforo, dejándolo completamente inhabilitado y causando graves daños materiales.

De acuerdo con los reportes preliminares y el testimonio de vecinos que presenciaron el hecho, el vehículo circulaba a excesiva velocidad por la avenida Mutualista. Al llegar a la intersección, el conductor no pudo controlar el motorizado, estrellándose directamente contra la estructura de señalización.

Daños de consideración

El impacto fue de tal magnitud que la parte delantera de la vagoneta —especialmente la zona del capó— quedó totalmente destrozada e inservible. Por su parte, el semáforo fue derribado y quedó reducido a escombros, lo que generó una preocupación inmediata por la seguridad vial en esta concurrida zona.

Investigación en curso

Efectivos policiales investigan las causas exactas del siniestro para determinar responsabilidades. Si bien el exceso de velocidad es la causa principal identificada por los testigos, las autoridades aún no han confirmado si el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol, por lo que se esperan los resultados de los exámenes de alcoholemia.

“Se pide a las autoridades que puedan arreglar este semáforo con mayor agilidad para no perjudicar el tránsito vehicular”, manifestaron conductores que circulan frecuentemente por la zona, ante el riesgo de que se produzcan nuevos incidentes por la falta de señalización en el cruce.

Mientras se espera el retiro de los restos del vehículo y la reparación de los daños, se recomienda a la población y a los transportistas tomar sus debidas precauciones al transitar por el cuarto anillo y la zona del Cambódromo para evitar mayores complicaciones en el flujo vehicular.

