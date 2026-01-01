COB anuncia marcha para este sábado y ampliado nacional para el lunes

La Central Obrera Boliviana (COB) confirmó que acudirá al diálogo convocado por el Gobierno este lunes 5 de enero; sin embargo, primero realizará un cabildo en la sede de Gobierno, informó el dirigente cobista Eduardo Ferrufino, quien se encuentra en un piquete de huelga.

Ferrufino detalló que las movilizaciones contra el Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención de combustibles, aumenta el salario mínimo nacional, la Renta Dignidad y el Bono Juancito Pinto, norma el diferimiento de crédito y crea el bono PEPE, continuarán este viernes y se prevé que se masifiquen en los próximos días.

“Estamos empezando con pie izquierdo este 2026 y nuestras movilizaciones van a continuar. El paro indefinido movilizado seguirá hasta la derogación del Decreto Supremo 5503. Después de la marcha realizaremos un cabildo, y luego la COB participará en la reunión convocada por el Gobierno”, afirmó Ferrufino.

Por otra parte, la COB convocó, a través de un comunicado, a una movilización denominada ‘Bolivia No Se Vende’, que se iniciará el sábado 3 de enero con una concentración en Calamarca, sobre la carretera La Paz–Oruro.

El instructivo 1/2026, emitido por la dirigencia de la COB, establece que las organizaciones afiliadas deben participar con la totalidad de sus bases, garantizando una presencia “disciplinada y combativa, conforme a los principios históricos del Movimiento Obrero boliviano”.

