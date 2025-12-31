TEMAS DE HOY:
Nacionales

La COB confirma que asistirá al diálogo con el Gobierno, pero mantendrá sus movilizaciones

Tras su ampliado nacional, la COB confirmó su participación en el diálogo con el Gobierno, aunque mantendrá su paro indefinido contra el DS 5503.

Juan Marcelo Gonzáles

31/12/2025 17:25

Foto: Marcha de la Central Obrera Boliviana

La Central Obrera Boliviana (COB) resolvió asistir al diálogo convocado por el Gobierno para el lunes 5 de enero, sin levantar las movilizaciones que sostiene contra el Decreto Supremo 5503, informó su secretario ejecutivo, Mario Argollo.

El anuncio se dio tras la conclusión del ampliado nacional de la COB, donde se ratificó la continuidad del paro indefinido, que ya cumple 10 días.

“El día lunes tenemos una convocatoria del Gobierno central en horas de la mañana, pero como estamos movilizados, vamos a hacer nuestra marcha como todo este tiempo. Una vez culminada, tendremos un gran cabildo y después asistiremos a la invitación del Gobierno”, declaró Argollo ante los medios.

Marcha antes del diálogo

Argollo adelantó que este lunes se convocará a una marcha masiva con todos los sectores afiliados, seguida de un cabildo, donde se espera definir una posición conjunta antes de asistir al diálogo con las autoridades.

“Va a masificarse la participación de compañeros de diferentes departamentos. Será una marcha contundente”, aseguró.

Durante la jornada de este 31 de diciembre, la COB volvió a movilizarse por las principales calles del centro paceño, sumando su décimo día consecutivo de protesta contra el Decreto Supremo 5503, cuya derogación exigen.

 

