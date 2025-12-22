COB, mineros y magisterio marchan rumbo a La Paz en rechazo de la eliminación de la subvención

Este lunes, alrededor de las 07:30 horas, diferentes sectores como los mineros cooperativistas y maestros iniciaron la marcha convocada por la Central Obrera Boliviana (COB), exigiendo la abrogación del Decreto Supremo 5503.

Las organizaciones afiliadas a la COB, iniciaron su recorrido hacia el centro de La Paz. La principal demanda del sector es la anulación del Decreto Supremo 5503 y la defensa de la subvención a los hidrocarburos, argumentando que su eliminación afectaría drásticamente la economía popular y los costos de operación minera.

En contraste, el panorama para el Poder Ejecutivo muestra matices distintos con otros sectores sociales. Durante el fin de semana, el Gobierno central concretó acuerdos con diferentes sectores quienes apoyan el corte de la subvención.

Uno de los sectores es el Transporte Nacional, sector que decidió suspender las medidas de presión y el paro programado para este lunes 22 de diciembre, tras recibir garantías sobre el abastecimiento y otros puntos de su pliego petitorio, donde se determinó crear mesas de trabajo.

El gobierno hizo un llamado al diálogo y se espera recibir una respuesta de los sectores movilizados.

Por su parte, el alcalde de La Paz, Iván Arias, a través de sus redes sociales exigió a los sectores movilizados no causar destrozos en la urbe paceña, y cumplir su derecho a la protesta sin afectar a la ciudad.

“Exigimos a los mineros que se aproximan a La Paz, que no destrocen la ciudad; tienen todo el derecho a su protesta, pero no tienen derecho a usar indiscriminadamente la dinamita que además está penado por Ley”, manifestó Arias.

