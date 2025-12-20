“El decreto no se cambia”: Rodrigo Paz mantiene el 5503 y llama al diálogo

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, ratificó este viernes que el Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención a los hidrocarburos, no será modificado, al considerar que la norma marca el inicio de un proceso de transformación estructural para la economía boliviana.

“Este decreto no se va a cambiar porque es un punto de partida. Podemos tener nuevas iniciativas para ir mejorando el futuro de la patria”, sostuvo el mandatario a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

Paz también reiteró la disposición del Gobierno al diálogo, invitando a los sectores sociales a plantear propuestas sin renunciar a la transparencia económica.

“Aquel que quiera dialogar con el Gobierno, con nuestros ministros, estamos abiertos. Defenderemos los derechos sociales, pero también hablaremos con la firmeza de la verdad para defender la patria”, expresó.

Medidas sociales en el Decreto 5503

El jefe de Estado recordó que la norma no solo aborda el retiro de la subvención, sino que incluye medidas de impacto social dirigidas a sectores vulnerables.

Entre ellas se destacan:

· El incremento de la Renta Dignidad a 500 bolivianos

· El aumento del Bono Juancito Pinto a 300 bolivianos, en beneficio de estudiantes del sistema público

Estas medidas, según Paz, forman parte de una estrategia integral para “sanar la economía” y evitar que continúe, lo que calificó como una “inviabilidad heredada”.

