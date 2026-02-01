TEMAS DE HOY:
Intento de linchamiento precursores Hombre mató a su amigo

27ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

12ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

“La fe renovada”: Presidente Paz visitó la Catedral de Panamá tras participar en foro de la CAF

Tras participar en el foro económico de la CAF, el mandatario boliviano visitó la histórica Catedral de Panamá, destacando la importancia de la fe y la gratitud en su labor al frente del país.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

31/01/2026 21:10

“La fe nos renueva”: Presidente Paz visitó la Catedral de Panamá tras participar en foro de la CAF. Imagen captura de video.
Panamá

Escuchar esta nota

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, junto a su esposa María Elena Urquidi, cerró su agenda en Panamá con una emotiva visita a la Catedral Metropolitana, tras su participación en el Foro Económico de la CAF.

Durante el recorrido, la primera autoridad del país agradeció a Dios por los logros alcanzados en el encuentro y expresó sus deseos de salud y prosperidad para Bolivia.

“Cerramos nuestra visita en la Catedral de Panamá agradeciendo a Dios por los logros alcanzados en el foro. Nos llevamos la satisfacción del deber cumplido y la fe renovada”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

La participación de Bolivia en este encuentro internacional reforzó su presencia en la agenda económica latinoamericana y permitió al país proyectar oportunidades de inversión y cooperación.

En tanto, la visita a la Catedral también permitió al presidente Paz y su esposa conocer la riqueza histórica y cultural del lugar, un ícono religioso y arquitectónico de Panamá. 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Precarnavalera

23:30

Tierra nuestra

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Amor de mi vida

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Precarnavalera

23:30

Tierra nuestra

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Amor de mi vida

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD