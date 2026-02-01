“La fe renovada”: Presidente Paz visitó la Catedral de Panamá tras participar en foro de la CAF

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, junto a su esposa María Elena Urquidi, cerró su agenda en Panamá con una emotiva visita a la Catedral Metropolitana, tras su participación en el Foro Económico de la CAF.

Durante el recorrido, la primera autoridad del país agradeció a Dios por los logros alcanzados en el encuentro y expresó sus deseos de salud y prosperidad para Bolivia.

“Cerramos nuestra visita en la Catedral de Panamá agradeciendo a Dios por los logros alcanzados en el foro. Nos llevamos la satisfacción del deber cumplido y la fe renovada”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

La participación de Bolivia en este encuentro internacional reforzó su presencia en la agenda económica latinoamericana y permitió al país proyectar oportunidades de inversión y cooperación.

En tanto, la visita a la Catedral también permitió al presidente Paz y su esposa conocer la riqueza histórica y cultural del lugar, un ícono religioso y arquitectónico de Panamá.

