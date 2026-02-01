“La fe renovada”: Presidente Paz visitó la Catedral de Panamá tras participar en foro de la CAF

Tras participar en el foro económico de la CAF, el mandatario boliviano visitó la histórica Catedral de Panamá, destacando la importancia de la fe y la gratitud en su labor al frente del país.
31/01/2026 21:10
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, junto a su esposa María Elena Urquidi, cerró su agenda en Panamá con una emotiva visita a la Catedral Metropolitana, tras su participación en el Foro Económico de la CAF.
Durante el recorrido, la primera autoridad del país agradeció a Dios por los logros alcanzados en el encuentro y expresó sus deseos de salud y prosperidad para Bolivia.
“Cerramos nuestra visita en la Catedral de Panamá agradeciendo a Dios por los logros alcanzados en el foro. Nos llevamos la satisfacción del deber cumplido y la fe renovada”, escribió el mandatario en sus redes sociales.
La participación de Bolivia en este encuentro internacional reforzó su presencia en la agenda económica latinoamericana y permitió al país proyectar oportunidades de inversión y cooperación.
En tanto, la visita a la Catedral también permitió al presidente Paz y su esposa conocer la riqueza histórica y cultural del lugar, un ícono religioso y arquitectónico de Panamá.
