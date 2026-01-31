Suben a 53 los muertos por el deslizamiento de tierra en Java, Indonesia

El saldo de un alud ocurrido hace una semana cerca de Bandung, en la isla de Java, Indonesia, ascendió a 53 muertos el sábado, según un responsable de los equipos de rescate, que precisamente que diez personas siguen desaparecidas.

El deslizamiento, provocado por lluvias torrenciales, sepultó decenas de casas en Pasirlangu, un pueblo al sureste de Yakarta, la capital del vasto archipiélago asiático de más de 17.000 islas.

Miles de rescatistas, apoyados por el ejército, la policía y voluntarios, buscan víctimas entre montículos de barro.

En una semana recuperaron e identificaron 53 cuerpos, declaró el sábado el jefe de la agencia local de búsqueda y rescate, Ade Dian Permana.

El saldo anterior era de 44 muertos.

Al menos 10 personas siguen desaparecidas, agregadas, pero un clima más favorable facilita las labores de búsqueda.

La marina indonesia indicó que 23 de sus efectivos, que se entrenaban en la zona, figuran entre los afectados por el alud.

El gobernador de Java Occidental, Dedi Mulyadi, atribuyó la catástrofe a las extensas plantaciones que rodean la zona afectada, principalmente de cultivos de hortalizas, y se comprometió a reubicar a los damnificados.

Catástrofes como los corrimientos de tierras son frecuentes en Indonesia durante la temporada de lluvias, que normalmente va de octubre a marzo.

En noviembre, tres provincias de la isla occidental de Sumatra fueron devastadas por inundaciones que causaron alrededor de 1.200 muertos.

Ecologistas, expertos e incluso el gobierno indonesio han señalado la deforestación como un factor clave de estas inundaciones y tamaños de tierra en Sumatra.

