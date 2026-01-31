"Es arbitrario y desleal": Senadora pide estudios técnicos antes de aprobar nuevas tarifas aéreas

La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad un proyecto de ley que busca dejar sin efecto el aumento reciente en las tarifas aéreas nacionales, tras generar un fuerte rechazo de la población y del sector turístico. La iniciativa, presentada por la senadora Marcela Guerrero, de Alianza Unidad, será remitida a la Cámara de Diputados para su tratamiento la próxima semana.

“La situación nos ha obligado a presentar una ley corta denominada restitución de los derechos de los usuarios del transporte aéreo”, afirmó Guerrero.

La senadora calificó el incremento como “arbitrario y desleal” y señaló que afectó especialmente a regiones como Tarija, Sucre y Guayaramerín, donde las alternativas de transporte aéreo son limitadas.

Según Guerrero, los aumentos alcanzaron entre un 35% y 45% en algunas rutas. “La única respuesta que hemos escuchado del director de la ATT es que desde el año 2005 no se hacía una actualización de las tarifas, pero no van a retroceder en disminuir o rebajar el tema de las tarifas. Creo que eso no es la posición de una autoridad de la ATT”, sostuvo.

La senadora explicó que “para definir una tarifa de manera responsable para la población, el primer criterio que tienes que analizar es la hoja de costos. No solo el combustible, sino también los costos operativos y la realidad económica y social de nuestra población”.

Guerrero también destacó la importancia de abrir la competencia en el sector aéreo. “Estoy muy de acuerdo en acabar con el monopolio, pero no hay una restricción para que varias aerolíneas puedan operar en nuestro país. Esto permitirá tarifas más competitivas y accesibles para los bolivianos”, señaló.

Sobre la política de “cielos abiertos”, la senadora indicó que “el Director de la ATT mencionó que quieren implementarla mediante decreto, pero creemos que debe blindarse con una ley nacional para garantizar seguridad jurídica y tarifas justas”.

El proyecto aprobado por el Senado establece la suspensión de las nuevas tarifas provisionales por 180 días y garantiza los principios de accesibilidad y universalidad previstos en la Ley General de Transporte (Ley 165). Guerrero concluyó: “Apelo a los diputados para tener un voto de urgencia y así responder al clamor de nuestra población”.

Por su parte, la ATT no estuvo disponible para brindar declaraciones, aunque desde la institución señalaron que están socializando las tarifas en los departamentos. Sin embargo, la población y organizaciones locales han manifestado su rechazo y exigen la reversión inmediata del aumento.

