Sedem revela daño económico en Ecebol Potosí: Se pagaban sueldos de 6.000 Bs sin funciones definidas

En una contundente denuncia pública, el gerente del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem), Roberto Justiniano, reveló la existencia de un grave daño económico en la Planta de Cemento Ecebol Potosí. Según la autoridad, se detectó el pago de planillas a decenas de funcionarios eventuales que carecían de cargos específicos y estructura organizacional.

El origen del despilfarro

Justiniano explicó que los fondos provenientes de los créditos Fimpros, otorgados por el Tesoro General de la Nación (TGN), tenían como destino exclusivo la implementación física de la planta (activos fijos, obras civiles y maquinaria). Sin embargo, la administración anterior desvió estos recursos para gastos corrientes.

“Esa planta tiene manual de funciones máximo para 10 personas. Desde la gestión 2023 se tiene pagando alrededor de 80 personas... Lo único que sabemos es el despilfarro que ha habido pagando planillas durante dos años. Tenemos un promedio de sueldo de 6.000 bolivianos por funcionario”, detalló el gerente.

Una planta "fantasma" en términos laborales

Uno de los puntos más críticos de la denuncia es que la planta aún no ha sido entregada bajo la modalidad "llave en mano", por lo que no existía justificación técnica para la contratación masiva de personal.

“Esos funcionarios están haciendo uso de sus funciones sin que tengamos una estructura organizacional, sin que tengamos manual de funciones. Ecebol Potosí no está ni siquiera entregada. No sabemos realmente cuál es la función que están haciendo”, afirmó Justiniano.

Corte administrativo y acciones legales

Ante esta situación, la nueva gerencia determinó no renovar los contratos eventuales que vencieron el pasado 31 de diciembre, aclarando que no se trata de despidos masivos, sino de una medida para frenar la ilegalidad. "Si renováramos un solo contrato, estaríamos avalando todas esas irregularidades y no podemos hacerlo", sentenció.

Como parte del proceso de saneamiento, el Sedem ha puesto en marcha un cronograma de fiscalización:

Auditoría Interna: Los resultados finales y la determinación de responsabilidades se conocerán en la primera quincena de febrero.

Consultoría Técnica Externa: Evaluará el estado del 95% de avance de la planta hacia finales de febrero.

Demandas Judiciales: Los informes serán remitidos a la justicia para que determine la gravedad de los cargos contra los implicados de la gestión pasada.

Finalmente, tras el desalojo de la planta que había sido tomada por comunarios, Justiniano garantizó que la fábrica funcionará: "Confíen en nosotros, pero esa labor va a ser de la manera correcta, idónea y capaz".

