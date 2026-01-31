"Aunque lo condenen 100 años, mi hijo no va a volver": El desgarrador reclamo del padre de Sebastián

El dolor por la pérdida de Sebastián ha dejado a su familia en un estado de desolación que ninguna sentencia judicial parece capaz de mitigar. Su padre, con la voz quebrada, define este proceso como una ‘felicidad a medias’ porque ningún castigo le devolverá la vida a su hijo.

El joven perdió la vida mientras se dirigía a rendir un examen, víctima de una imprudencia que su progenitor no duda en calificar de criminal.

"Él le cegó la vida a un joven que tenía un futuro", sentenció Vespa al señalar la responsabilidad directa de quien estaba tras el volante.

Para el padre de la víctima, el problema es estructural y va mucho más allá de un error individual de conducción.

"Para mí todos son asesinos del volante, el sistema, los sindicatos, las leyes son muy contemplativas", afirmó con dureza.

La denuncia apunta también a la precariedad laboral y la presión económica que empuja a los choferes a arriesgar vidas por ganancias mínimas. Vespa denunció que, por ganar un par de bolivianos más, los conductores matan, presionados constantemente por dueños y sindicatos.

Finalmente, el reclamo escaló hacia la esfera política, criticando la inacción de las autoridades frente a lo que considera grupos de poder intocables.

"Para mí ya son unas logias los sindicatos que penetran en la política para que ellos queden muy protegidos", concluyó tras décadas de promesas incumplidas.

