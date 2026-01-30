"Solo pido justicia": El desgarrador relato de la madre de la niña embarazada en La Ramada

La justicia determinó detención preventiva en Palmasola para tres comerciantes de 70, 53 y 58 años, acusados de violar a una niña de 13 años. Tras confirmarse un embarazo de seis meses, la madre de la menor exige la máxima sanción: “Responsabilizo a esas tres personas, solo pido justicia para mi hija”.

La mujer, quien se dedica a la venta de refrescos y recolección de cartón, relató que el estado de su hija pasó desapercibido hasta el pasado 19 de enero.

“No me había dado cuenta de su embarazo; físicamente ella se siente mal y se pone a llorar”, explicó con evidente dolor sobre la situación de la adolescente.

El proceso judicial ha paralizado la economía de esta familia, compuesta por tres menores de edad que dependen exclusivamente del trabajo ambulante de la madre. “Lamentablemente no puedo salir a vender porque he estado recibiendo amenazas de quienes me dicen que no tengo pisada en La Ramada”, denunció la progenitora.

Ante el temor por su seguridad, la madre ha tenido que recurrir a préstamos familiares para cubrir los gastos básicos y la atención especializada de la víctima. Según su testimonio, la Defensoría ya conoce los amedrentamientos: “Llamé para comentarles que me habló la hermana de uno de los acusados y ahora tengo miedo”.

Pese al trauma, la menor de edad continúa bajo estricta asistencia psicológica y médica en el centro de salud de la Maternidad. “Mañana tengo que ir al control médico de la niña y debo conseguir el dinero; pido a las autoridades que me ayuden a hacer justicia”, concluyó la madre.

