Detención preventiva sin fecha para los acusados de abusar y dejar embarazada a una menor

Un juez cautelar determinó detención preventiva sin fecha en el penal de Palmasola para tres sujetos acusados de violar a una niña de 13 años. Esta medida judicial busca garantizar la presencia de los imputados mientras avanza el proceso por el grave vejamen que dejó a la menor en estado de gestación.

El desgarrador incidente ocurrió en la zona de La Ramada mientras la víctima realizaba labores de recolección de cartones y venta de refrescos junto a su madre. Según el reporte del coronel Edson Fernández, director de la Felcv, uno de los agresores engañó a la adolescente para trasladarla a la parte posterior de un puesto comercial.

La denuncia formal fue presentada por la progenitora tras confirmarse que la víctima atraviesa un embarazo de seis meses producto de la agresión. Los investigadores de la Felcv lograron la plena identificación y captura de los sospechosos mediante diversos actos de reconocimiento y peritajes técnicos.

El caso se procesa con rigurosidad bajo el marco de la Ley 348 para garantizar la máxima sanción contra los responsables de este crimen. La sociedad civil y las autoridades locales mantienen su vigilancia sobre el proceso penal para asegurar justicia pronta para la menor afectada.

