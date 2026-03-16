TEMAS DE HOY:
Captura de Sebastián Marset Brasileño capturado Caso Marset

28ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Así entregaron al brasileño con sello rojo de Interpol que estaba entre los más buscados de su país

El capturado lideraba una red internacional de tráfico de drogas y figuraba en la lista de los más buscados del programa ‘Captura’ del vecino país.

Ximena Rodriguez

16/03/2026 18:47

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Las autoridades bolivianas concretaron la expulsión y entrega de Douglas de Acevedo Carvalho, un ciudadano brasileño identificado como el líder de una red criminal que enviaba cocaína a Europa. El sujeto contaba con sello rojo de Interpol y fue capturado el pasado domingo tras un operativo de inteligencia en territorio nacional.

Debido a su alta peligrosidad, el detenido fue puesto de inmediato bajo custodia de las fuerzas de seguridad del vecino país. Acevedo Carvalho figuraba con prioridad en la lista de los criminales más buscados dentro del programa ‘Captura’ del Ministerio de Justicia de Brasil.

La entrega reafirma los mecanismos de cooperación fronteriza para neutralizar a los cabecillas del narcotráfico que operan en la región. El operativo concluyó sin incidentes, logrando retirar de circulación a uno de los objetivos estratégicos para la seguridad regional.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD