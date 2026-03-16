Así entregaron al brasileño con sello rojo de Interpol que estaba entre los más buscados de su país

Las autoridades bolivianas concretaron la expulsión y entrega de Douglas de Acevedo Carvalho, un ciudadano brasileño identificado como el líder de una red criminal que enviaba cocaína a Europa. El sujeto contaba con sello rojo de Interpol y fue capturado el pasado domingo tras un operativo de inteligencia en territorio nacional.

Debido a su alta peligrosidad, el detenido fue puesto de inmediato bajo custodia de las fuerzas de seguridad del vecino país. Acevedo Carvalho figuraba con prioridad en la lista de los criminales más buscados dentro del programa ‘Captura’ del Ministerio de Justicia de Brasil.

La entrega reafirma los mecanismos de cooperación fronteriza para neutralizar a los cabecillas del narcotráfico que operan en la región. El operativo concluyó sin incidentes, logrando retirar de circulación a uno de los objetivos estratégicos para la seguridad regional.

Mira la programación en Red Uno Play