¡Listos para el repechaje! Selección boliviana aterriza en Monterrey

Pasado el mediodía de este lunes, la Selección Nacional llegó a la ciudad de Monterrey, sede de los partidos de la repesca de la Copa Mundial 2026, como la última parada en su objetivo de regresar a la cita ecuménica, teniendo como rival a Surinam, el 26 de marzo, y, en caso de ganar, continuará contra Irak, el 31 de marzo.



Luego de diez horas de viaje, saliendo desde Santa Cruz, con escala en Lima y Panamá, la delegación boliviana llegó a Monterrey, donde se instaló en su “búnker” directamente, donde realizará la última etapa de su preparación, con partidos de práctica ante sparrings por confirmar.



El equipo del seleccionador, Óscar Villegas, estará concentrado en un centro deportivo (cancha de juego, hotel y gimnasio) –distante a 50 minutos del centro de la ciudad– hasta el 23 de marzo, ese día los jugadores se trasladarán a un hotel cercano al estadio BBVA, conocido como el Gigante de Acero, donde actúa de local el club Rayados de Monterrey.



En la jornada, los jugadores Diego Medina (CSKA 1948 Sofía, Bulgaria) y Leonardo Zabala (Cancún FC, México) se sumaron al equipo boliviano, provenientes de sus clubes, de esta manera, la delegación va engrosando sus filas.



En la fecha, el equipo tuvo una sesión liviana de recuperación física, luego del viaje y del partido jugado ante Trinidad y Tobago (3-0). Este martes la labor volverá al campo de juego.



Antes de dejar la capital oriental, el encargo de logística de la Selección Nacional, Carlos Pinto, informó que Moisés Paniagua y Ramiro Vaca, ambos del Widad (Marruecos) se sumarán a la concentración este martes, tras pedir permiso a sus clubes.



El funcionario de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) adelantó que Enzo Monteiro (Chungbuk Cheongju FC, Corea del Sur) estará en Monterrey el miércoles. Gabriel Villamil (LDUQ, Ecuador) estará el 21 de marzo y Efraín Morales (Montreal, Canadá) se sumará al grupo el 22 de marzo. Miguel Terceros (Santos FC, Brasil) será liberado el fin de semana. Mientras, Roberto Fernández y Yomar Rocha, ambos del Akron Tolyatti (Rusia) tienen previsto enrolarse el 24 de marzo.



CENTELLA

El extremo cruceño Guilmar Centella (Blooming) viajó a Monterrey junto a la Selección Nacional, después de la actuación que tuvo en el segundo tiempo del partido contra Trinidad y Tobago. Como premio a su presentación, el cuerpo técnico decidió incluir al futbolista de 20 años en esta travesía.



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