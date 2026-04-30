En un nuevo “jueves de mercado”, cientos de familias en Santa Cruz de la Sierra recorren los centros de abastecimiento para comprar productos y organizar el tradicional churrasco por el feriado del 1 de mayo. Un recorrido por mercados de la capital cruceña permitió conocer cuánto cuesta actualmente preparar este plato típico para compartir en familia o entre amigos.

Según comerciantes consultadas, el kilo de carne de primera se vende entre Bs 68 y Bs 70, mientras que la carne de segunda oscila entre Bs 58 y Bs 62. En tanto, la carne molida alcanza los Bs 56 por kilo.

Para quienes buscan cortes especiales ideales para parrilla, como cuadril, punta y lomo, los precios están entre Bs 75 y Bs 80 el kilo. Sin embargo, las vendedoras advirtieron que estos productos podrían incrementarse entre Bs 2 y Bs 5 en los próximos días debido al aumento de la demanda por el feriado largo.

Respecto al pollo, el kilo se comercializa entre Bs 18 y Bs 20, manteniéndose estable durante las últimas semanas, lo que lo convierte en una alternativa más accesible para muchas familias.

Verduras y acompañamientos

Durante el recorrido también se verificaron precios de productos básicos de la canasta familiar. La papa se encuentra entre Bs 5,50 y Bs 8,50; la cebolla, en Bs 6 y Bs 7 las tres libras; el tomate entre Bs 4 y Bs 5 el kilo; la zanahoria entre Bs 4 y Bs 5 las tres libras; y el pimentón a Bs 10 la docena.

Los comerciantes señalaron que algunos productos, como el tomate, registraron una baja en su precio, mientras otros se mantienen sin variaciones. Entretanto, los compradores analizan costos y cantidades para decidir si este 1 de mayo habrá churrasco en la mesa.

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