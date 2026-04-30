El Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem) anunció la implementación del sistema de tickets digitales dentro de la aplicación “Mi Subsidio”, que comenzará a operar a nivel nacional desde el 4 de mayo. La medida apunta a agilizar la atención en distribuidoras y mejorar la experiencia de las beneficiarias.

¿Qué cambia con los tickets digitales?

Con esta nueva funcionalidad, las usuarias podrán organizar su atención de forma más clara y ordenada, evitando largas filas y reduciendo tiempos de espera en los puntos de distribución.

Entre los principales cambios:

Asignación de turnos digitales desde la app

Mejor organización en la entrega de productos

Reducción de tiempos de espera

Información clara sobre la atención

Desde el Sedem explicaron que el sistema permitirá un acceso más sencillo al servicio y una gestión más eficiente del Subsidio Materno Infantil.

¿Cómo acceder al sistema?

El sistema estará disponible dentro de la aplicación “Mi Subsidio”, que las beneficiarias deberán tener instalada en su celular.

Además, se desplegará una campaña nacional de información, que incluirá:

Orientación en distribuidoras

Contenido explicativo en redes sociales

Material audiovisual pedagógico

Cronograma del Subsidio 2026

Durante el anuncio, también se presentó el calendario referencial para la conformación del nuevo paquete del Subsidio 2026:

Primera quincena de mayo: invitación y publicación

Segunda quincena de mayo: reunión de aclaración

Primera quincena de junio: presentación de propuestas

Primera quincena de julio: adjudicación de empresas

Primera quincena de agosto: inicio de entrega de productos

Objetivo de la medida

La iniciativa forma parte de un proceso de modernización del subsidio, con el objetivo de brindar un servicio más ágil, ordenado y accesible.

Desde la entidad señalaron que estas acciones buscan fortalecer la atención a las madres beneficiarias, optimizar la gestión del programa y garantizar la continuidad del servicio en todo el país.

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