La nueva herramienta busca reducir filas y ordenar la entrega del Subsidio Materno Infantil. También se presentó el cronograma del paquete 2026.
30/04/2026 6:27
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El Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem) anunció la implementación del sistema de tickets digitales dentro de la aplicación “Mi Subsidio”, que comenzará a operar a nivel nacional desde el 4 de mayo. La medida apunta a agilizar la atención en distribuidoras y mejorar la experiencia de las beneficiarias.
¿Qué cambia con los tickets digitales?
Con esta nueva funcionalidad, las usuarias podrán organizar su atención de forma más clara y ordenada, evitando largas filas y reduciendo tiempos de espera en los puntos de distribución.
Entre los principales cambios:
Asignación de turnos digitales desde la app
Mejor organización en la entrega de productos
Reducción de tiempos de espera
Información clara sobre la atención
Desde el Sedem explicaron que el sistema permitirá un acceso más sencillo al servicio y una gestión más eficiente del Subsidio Materno Infantil.
¿Cómo acceder al sistema?
El sistema estará disponible dentro de la aplicación “Mi Subsidio”, que las beneficiarias deberán tener instalada en su celular.
Además, se desplegará una campaña nacional de información, que incluirá:
Orientación en distribuidoras
Contenido explicativo en redes sociales
Material audiovisual pedagógico
Cronograma del Subsidio 2026
Durante el anuncio, también se presentó el calendario referencial para la conformación del nuevo paquete del Subsidio 2026:
Primera quincena de mayo: invitación y publicación
Segunda quincena de mayo: reunión de aclaración
Primera quincena de junio: presentación de propuestas
Primera quincena de julio: adjudicación de empresas
Primera quincena de agosto: inicio de entrega de productos
Objetivo de la medida
La iniciativa forma parte de un proceso de modernización del subsidio, con el objetivo de brindar un servicio más ágil, ordenado y accesible.
Desde la entidad señalaron que estas acciones buscan fortalecer la atención a las madres beneficiarias, optimizar la gestión del programa y garantizar la continuidad del servicio en todo el país.
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