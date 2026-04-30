Conozca dónde y a qué hora se realizará el sorteo de los Bs 300.000 de la Lotería Nacional

Todo se encuentra listo para el sorteo conmemorativo de la Lotería Nacional Benéfica y Salubridad “98 años de Esperanza y Solidaridad”, donde todas las personas que lograron adquirir su boleto podrán acceder al sorteo este jueves 30 de abril y llevarse el Premio Mayor de Bs 300.000.

Lonabol, mediante sus redes sociales, realizó la invitación para el sorteo que se llevara a cabo en el Salón Dorado, ubicado en la avenida Mariscal Santa Cruz esquina Cochabamba N° 525 a partir de las 18:00 horas.

Aún puedes comprar tu boleto

Con el fin de que todos tengan la oportunidad de participar del gran sorteo, se indicó que la institución reforzó la disponibilidad de billetes en su plataforma digital. Los interesados pueden adquirir sus números de manera inmediata a través de la tienda virtual oficial: tienda.lonabol.gob.bo.

El costo de cada billete es de Bs 30, y los fondos recaudados tienen un destino noble: financiar programas de ayuda social y salud dirigidos a los sectores más vulnerables de Bolivia.

Así puedes comprar tu número

Ingresa a la página oficial: tienda.lonabol.gob.bo.

Elige tus números favoritos de forma rápida y segura.

Escanea el código QR para realizar el pago electrónico.

Participa y espera los resultados del sorteo de mañana.

La Lotería Nacional insta a la población a realizar sus compras únicamente por los canales oficiales para garantizar la seguridad de su participación. ¡Mañana podrías ser tú el próximo ganador!

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