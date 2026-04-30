Nuevo decreto permite a YPFB realizar compra directa de combustible en el mercado internacional

El Decreto Supremo N° 5617, emitido por el gobierno de Rodrigo Paz, autoriza a YPFB a realizar compras directas en mercados internacionales en situaciones excepcionales, cuando las condiciones de oferta, demanda y disponibilidad así lo exijan. Esta medida responde a la necesidad de garantizar el abastecimiento de combustibles en el mercado interno y se toma en el marco de la emergencia energética declarada en el país.

El Decreto Supremo establece las condiciones para estas adquisiciones, incluyendo la exigencia de que los hidrocarburos comprados cumplan con los parámetros técnicos establecidos en la normativa vigente. El proceso de compra será supervisado por YPFB, y las adquisiciones se realizarán bajo criterios técnicos, económicos y de oportunidad.

"Tiene por objeto autorizar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, de manera excepcional, la adquisición de hidrocarburos mediante operaciones en el mercado spot internacional, así como establecer las condiciones para el control de calidad ", señala el artículo correspondiente.

¿Qué es el mercado spot internacional?

El mercado spot internacional se refiere a las compras y ventas de productos como el petróleo y el gas, que se realizan de manera inmediata, con la entrega y el pago de los bienes en un plazo corto. En este tipo de mercado, los precios son fijados según las condiciones del mercado en el momento de la transacción. Es decir, las compras no son planificadas a largo plazo ni bajo contratos de suministro, sino que se realizan de forma urgente para cubrir necesidades específicas de suministro. Este mecanismo permite a YPFB adquirir los hidrocarburos rápidamente en momentos de escasez o cuando se enfrenta a una demanda inesperada.

Proceso de adquisición y verificación de calidad

Para garantizar que los combustibles adquiridos mantengan los estándares de calidad, YPFB realizará análisis de laboratorio completos en los productos adquiridos, en conformidad con la normativa del país. Asimismo, la autoridad ha subrayado que las compras en el mercado spot no requerirán la autorización del directorio de YPFB, facilitando la celeridad del proceso.

Impacto en el mercado interno

Esta medida tiene un gran impacto en la gestión interna de los recursos energéticos del país, ya que busca solventar la falta de combustibles y mantener la estabilidad del mercado, especialmente frente a la creciente demanda interna. Además, el decreto ha sido diseñado para reforzar la capacidad operativa de YPFB en la provisión de combustibles a lo largo de Bolivia.

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