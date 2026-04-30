Feriado del 1 de mayo: esto establece el instructivo del Ministerio de Trabajo

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (MTEPS) recordó a la ciudadanía que este viernes 1 de mayo se constituye en feriado nacional, en conmemoración del Día del Trabajador, por lo que se dispone la suspensión de actividades públicas y privadas en todo el territorio boliviano.

Feriado obligatorio en todo el país

A través de un comunicado oficial, la cartera de Estado precisó que la medida es de cumplimiento obligatorio, en concordancia con la normativa vigente que reconoce esta fecha como jornada de descanso laboral.

El documento cita la Ley N° 274 de 2012, que declara el 1 de mayo como Día del Trabajo, además del Decreto Supremo N° 2750 de 2016, que regula la aplicación de los feriados nacionales.

Qué implica la suspensión de actividades

No habrá atención regular en instituciones públicas

Empresas privadas deberán acatar el feriado

La medida aplica en todo el territorio nacional

El Ministerio también recordó que esta disposición se enmarca en la Constitución Política del Estado, que garantiza el derecho al descanso laboral en fechas establecidas.

Contexto: Día del Trabajador

El 1 de mayo es una fecha histórica que conmemora las luchas laborales y la reivindicación de derechos de los trabajadores en todo el mundo. En Bolivia, se mantiene como uno de los feriados más relevantes del calendario.

El ministro de Trabajo, Edgar Morales, reiteró que el cumplimiento de esta disposición es obligatorio, por lo que instó a instituciones y empresas a respetar la normativa vigente.

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