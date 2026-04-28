La Dirección General de Migración informó que el trámite de pasaporte en Bolivia se realiza de manera presencial en sus oficinas distritales y administraciones departamentales, cumpliendo con los requisitos establecidos.

“La Dirección General de Migración informa que el trámite de pasaporte se realiza en oficinas distritales, cumpliendo los requisitos detallados”, señala el reporte.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 07:30 a 15:30.

Para iniciar el proceso, los ciudadanos deben presentar la siguiente documentación: cédula de identidad y el certificado de sufragio; en caso de no contar con este último, se puede presentar un certificado de impedimento.

En caso de renovación, se requiere además, los documentos solicitados con anterioridad y el pasaporte, siempre que este se encuentre vigente

Respecto al pago, existen varias modalidades habilitadas; entre ellas está el pago mediante QR o CPT en oficinas, pago electrónico con tarjetas de débito o crédito, o en efectivo en el Banco Unión, al momento de iniciar el trámite.

El costo del pasaporte es de 155 UFV más Bs 200.

Una vez realizado el pago, el usuario debe pasar a la ventanilla de captura donde se realiza el registro de datos personales biométricos, incluyendo fotografía y huellas digitales.

Finalmente, el solicitante recibirá indicaciones sobre la fecha y lugar de entrega del documento.

Para más detalles o consultas, las autoridades recomiendan visitar la página web institucional o utilizar los canales informativos habilitados.

Mira la programación en Red Uno Play