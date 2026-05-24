El clima cambia este domingo: conozca el pronóstico para las ciudades capitales del país

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) presentó el pronóstico del clima para las ciudades capitales del país correspondiente a este domingo 24 de mayo de 2026. Las proyecciones meteorológicas anticipan una jornada marcada por un marcado descenso térmico y nubosidad variable en las diferentes regiones bolivianas.

La ciudad de Potosí registrará la temperatura más baja de toda la jornada con una mínima que descenderá hasta los 3°C bajo cero. A pesar de este gélido inicio, la Villa Imperial contará con una tarde soleada que alcanzará una temperatura máxima de 19°C.

Imagen: Senamhi.

Heladas y lluvias en el altiplano

Por su parte, las urbes de El Alto y Oruro experimentarán un frío extremo al iniciar el día con apenas 1°C de temperatura mínima en sus termómetros. La urbe orureña mantendrá cielos nublados durante todo el día con una temperatura máxima que llegará a los 16°C.

La ciudad de La Paz amanecerá con una temperatura mínima de 5°C y el cielo cubierto de nubes. El reporte oficial advierte sobre la llegada de precipitaciones pluviales y tormentas dispersas en la región metropolitana durante la tarde y la noche.

En la ciudad de El Alto el panorama pluvial será muy similar, por lo que se recomienda a la población tomar previsiones con ropa abrigada y paraguas. Las lluvias previstas para la tarde amenazan con enfriar aún más el ambiente de la urbe alteña.

En la región de los valles, Cochabamba disfrutará de un ambiente mucho más cálido con una temperatura máxima que llegará a los 26°C. No obstante, el cielo de la Llajta permanecerá cubierto de nubes durante la mañana, la tarde y la noche de este domingo.

Comportamiento en el sur del país

Las capitales de Sucre y Tarija mantendrán condiciones templadas y muy estables a lo largo del día. La capital del Estado registrará una mínima de 8°C y una máxima de 18°C, mientras que la región chapaca elevará sus termómetros hasta los 24°C.

Ambas ciudades del sur boliviano se verán favorecidas por sutiles claros de sol que aligerarán el ambiente frío de las primeras horas de la mañana. Estos rayos solares intermitentes permitirán un ambiente agradable durante las primeras horas de la tarde.

El clima en la Amazonía y el Llano

La ciudad de Santa Cruz de la Sierra registrará un domingo templado con temperaturas que oscilarán entre una mínima de 14°C y una máxima de 24°C. Estas condiciones estables se verán acompañadas por una densa capa nubosa que cubrirá el cielo cruceño durante todo el día.

Finalmente, las ciudades norteñas de Trinidad y Cobija liderarán los termómetros más altos de todo el territorio nacional con máximas de 27°C y 28°C respectivamente. A pesar del ambiente caluroso propio de la Amazonía, la nubosidad densa predominará a lo largo de toda la jornada dominical.

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