Desinformación y caos social: cómo las noticias falsas agravan la tensión en Bolivia

Durante 24 días de bloqueos y movilizaciones, las noticias falsas han amplificado la tensión social, afectando la percepción ciudadana y dificultando el trabajo humanitario y gubernamental.

24 días de conflicto

Bolivia atraviesa un período difícil tras 24 días de bloqueos y protestas en La Paz y El Alto, generando desabastecimiento de alimentos, carburantes, oxígeno y medicamentos, además de afectar la economía y la movilidad urbana.

Las noticias falsas han circulado ampliamente en redes sociales y aplicaciones de mensajería, incluyendo rumores sobre renuncias de ministros, privatizaciones de empresas estratégicas y fallecimientos falsos, generando confusión y temor en la población.

Gobierno: Distinción entre movilizaciones legítimas y sedición

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, aclaró que el Ejecutivo diferencia los movimientos sociales con demandas legítimas, como el magisterio urbano y rural, de los grupos que buscan provocar violencia y difundir desinformación:

“Hay grupos que caen en el delito de sedición… y vienen acompañados de un proceso de desinformación absolutamente negativo, mentiroso, que se está tratando de posicionar en las redes… el gobierno lo ha dicho con absoluta claridad: no privatizaremos empresas estratégicas ni subiremos precios arbitrariamente”.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, añadió que muchas noticias falsas buscan desacreditar al poder Ejecutivo y generar incertidumbre con la difusión de este material.

“Hoy se los ha visto como son: violentos, criminosos, mentirosos, manipuladores… han salido noticias de que el presidente había renunciado, que los ministros habían renunciado… eso es falso y circula con la intención de generar incertidumbre”.

Bolivia Verifica: Identificando la desinformación

Helga Velasco, jefa de redacción de Bolivia Verifica, explicó que en las primeras semanas del conflicto se identificaron más de 35 contenidos falsos, circulando en TikTok, Facebook y WhatsApp.

“La desinformación ataca emociones primarias como el miedo, la incertidumbre y la furia… cuando la gente reacciona a estos contenidos, los desinformantes logran viralizar sus mensajes y generar caos social.”

Contenidos más frecuentes

Entre los contenidos más frecuentes que se han viralizado en estos días de conflictos son: supuestas cartas de renuncia, comunicados de empresas estatales, comunicados de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas. Además de audios y videos montados, adulterados o descontextualizados sobre pronunciamientos referidos a la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Aparatos de desinformación

Velasco mencionó que para la desinformación se ponen en funcionamiento aparatos de desinformación, que se trata de páginas con distintas labores, por ejemplo, las que crean el contenido, las que publican la desinformación y otras tantas que interactúan o generan debate sobre la misma.

Bolivia Verifica, coteja la procedencia y el contexto de los contenidos virales, alertando a la población sobre cuentas y páginas que difunden información falsa y promoviendo un consumo responsable de noticias en su página oficial www.boliviaverifica.bo

Periodista Investigador independiente

Joaquín Martela, periodista investigador, señaló que los rumores y noticias falsas han estructurado la percepción de los ciudadanos sobre los bloqueos, esto por su impacto y que podría viralizar siete veces más que una noticia real, provocando movilizaciones basadas en información errónea:

“Toda esta desinformación se ha estructurado de tal manera que los dirigentes la utilizan para movilizar a sus bases… muchas personas ni siquiera saben por qué están bloqueando” sostuvo Martela.

Contenido más viral en redes

En esta etapa de conflicto el contenido más viral según el especialista fue la supuesta renuncia del presidente Paz, que alcanzó a más de un millón de interacciones en Facebook, como segundo contenido es otro video donde supuestamente las Fuerzas Armadas recomiendan al mandatario renunciar al cargo.

Falsos fallecimientos

Según el comunicador otra noticia que influyó bastante en la población que esta protestando fue el supuesto fallecimiento de una autoridad originaria, que habría sido a consecuencia de los operativos de las fuerzas del orden, situación que fue aclarada donde el fallecido habría perdido la vida en otra fecha y en otras circunstancias fuera de los conflictos sociales.

Cuenta identificada

Según el investigador, en esta etapa de conflicto pudo identificar una página en Facebook con el nombre de La Yapa, que se dedica a desinformar a la población por su gran alcance y viralidad.

El comunicador de la misma forma realiza su trabajo que es difundido en varias redes sociales y su página principal en Facebook: https://www.facebook.com/JoaquinInforma

Objetivos de la desinformación

Tanto Bolivia Verifica como el investigador han coincidido en que la desinformación tiene los siguientes objetivos:

Atacar a los sentimientos de los consumidores

Intensificar los bloqueos y protestas , apelando al miedo y la indignación.

Genera desconfianza hacia el gobierno y los organismos estatales.

Influye en la toma de decisiones de los ciudadanos, aumentando la tensión y el riesgo de violencia .

Generar indignación en la población sobre los manifestantes

Recomendación de expertos

En primera instancia es poder tomarse el tiempo para analizar los contenidos con cabeza fría y tranquilidad, verificar siempre la fuente y la fecha de publicación antes de compartir información en redes sociales y por último hacer el uso del buscador Google con la información recibida para ver si medios de comunicación con recorrido hayan publicado algo sobre el tema en cuestión.

La desinformación ha sido un acelerador durante estos 24 días de conflicto, afectando la percepción ciudadana y la efectividad de las medidas de seguridad y humanitarias. Autoridades, periodistas y verificadores coinciden en que el diálogo, la transparencia y la educación digital son claves para contrarrestar el impacto de las fake news y restaurar la calma social.

“Antes de compartir contenido, hay que verificar su autenticidad, analizar su origen y no dejarse guiar por emociones negativas”, recomienda Helga Velasco de Bolivia Verifica.

Foto: Casa Grande del Pueblo y policia en corredor humanitario APG

Nuevas verificaciones

Para este domingo y posterior a la realización del segundo corredor humanitario Bolivia verifica publicó dos nuevas verificaciones al respecto de las FF.AA. y la imagen del ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora.

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