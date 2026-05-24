Dólar en Bolivia: revise la cotización actualizada del paralelo y referencial este domingo

El comportamiento de la moneda extranjera en el mercado nacional continúa mostrando un escenario de alta volatilidad y constante expectativa para los operadores financieros. Mientras las plataformas digitales dedicadas al monitoreo informal mantienen una estabilidad en sus cotizaciones, el panorama oficial registra movimientos que alteran el tablero económico de las últimas horas.

Divergencias en el mercado electrónico

Imagen: Dolarboliviahoy.com

Las principales plataformas de monitoreo web mantuvieron sus cifras congeladas durante las últimas dos jornadas consecutivas. Portales como Dolarboliviahoy.com fijaron sus operaciones en Bs. 9,99 para la compra y Bs. 9,97 para la venta, reflejando una paridad idéntica a la de ayer. Por su parte, el sitio Bolivianblue.net tampoco reportó alteraciones en sus registros réplica, sosteniendo la jornada de hoy con Bs. 10,00 a la compra y Bs. 9,98 a la venta.

Imagen: Bolivianblue.net

El repunte de la cotización oficial

A diferencia de la quietud del sector informal, el Banco Central de Bolivia (BCB) inyectó un nuevo dinamismo al registrar incrementos sucesivos en su cotización referencial. El valor oficial se posicionó hoy en Bs. 10,04 para la compra y Bs. 10,25 para la venta, consolidando una tendencia al alza que capta la atención del sector bancario.

Imagen: BCB.

Esta escalada oficial se hace más evidente al contrastarla con los datos de la víspera, cuando el ente matriz cotizaba la compra en Bs. 9,94 y la venta en Bs. 10,15. Este incremento diario da continuidad a la brecha abierta desde el pasado jueves, jornada en la que el organismo financiero reportaba niveles más bajos situados en Bs. 9,92 y Bs. 10,13, respectivamente.

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