Federación 'Túpac Katari' instruye garantizar paso a personal médico en puntos de bloqueo

El instructivo señala que las medidas de presión son “legítimas”, pero remarca que debe priorizarse la salud y la vida de la población boliviana.
24/05/2026 7:42
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La Federación Departamental Única de Trabajadores Indígena Originario Campesinos de La Paz 'Túpac Katari' emitió un instructivo dirigido a sus organizaciones afiliadas y sectores movilizados para garantizar el paso humanitario en todos los puntos de bloqueo instalados en el departamento.
El documento señala que las medidas de presión y los bloqueos “tienen carácter legítimo, orgánico y constitucional”, pero aclara que debe priorizarse la salud y la vida de la población boliviana.
Ambulancias y medicamentos deberán circular sin restricciones
En el instructivo, la organización instruye a las 20 ejecutivas provinciales, centrales, subcentrales y comunidades movilizadas permitir el paso inmediato y sin restricciones de:
Ambulancias
Vehículos de emergencia médica
Personal de salud
Brigadas médicas
Vehículos que transporten medicamentos, oxígeno e insumos hospitalarios
Pacientes en situación de emergencia
Asimismo, el documento establece que queda “terminantemente prohibido” obstaculizar el traslado de medicamentos e insumos destinados a hospitales y centros médicos.
Piden evitar conflictos y provocaciones
La federación también recomendó mantener coordinación y comunicación permanente en los puntos de bloqueo para evitar “provocaciones, conflictos innecesarios o desinformación”.
El instructivo fue difundido en medio de la tensión por los bloqueos registrados en diferentes carreteras del país, principalmente en La Paz, Oruro, Cochabamba y Potosí, donde persisten problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos.
El pronunciamiento lleva las firmas de dirigentes de la Federación Departamental 'Túpac Katari' y de representantes de organizaciones afiliadas.
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