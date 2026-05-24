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Federación 'Túpac Katari' instruye garantizar paso a personal médico en puntos de bloqueo

El instructivo señala que las medidas de presión son “legítimas”, pero remarca que debe priorizarse la salud y la vida de la población boliviana.

Red Uno de Bolivia

24/05/2026 7:42

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Federación 'Túpac Katari' instruye garantizar paso a personal médico. Foto: RRSS

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La Federación Departamental Única de Trabajadores Indígena Originario Campesinos de La Paz 'Túpac Katari' emitió un instructivo dirigido a sus organizaciones afiliadas y sectores movilizados para garantizar el paso humanitario en todos los puntos de bloqueo instalados en el departamento.

El documento señala que las medidas de presión y los bloqueos “tienen carácter legítimo, orgánico y constitucional”, pero aclara que debe priorizarse la salud y la vida de la población boliviana.

Ambulancias y medicamentos deberán circular sin restricciones

En el instructivo, la organización instruye a las 20 ejecutivas provinciales, centrales, subcentrales y comunidades movilizadas permitir el paso inmediato y sin restricciones de:

  • Ambulancias

  • Vehículos de emergencia médica

  • Personal de salud

  • Brigadas médicas

  • Vehículos que transporten medicamentos, oxígeno e insumos hospitalarios

  • Pacientes en situación de emergencia

Asimismo, el documento establece que queda “terminantemente prohibido” obstaculizar el traslado de medicamentos e insumos destinados a hospitales y centros médicos.

Piden evitar conflictos y provocaciones

La federación también recomendó mantener coordinación y comunicación permanente en los puntos de bloqueo para evitar “provocaciones, conflictos innecesarios o desinformación”.

El instructivo fue difundido en medio de la tensión por los bloqueos registrados en diferentes carreteras del país, principalmente en La Paz, Oruro, Cochabamba y Potosí, donde persisten problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos.

El pronunciamiento lleva las firmas de dirigentes de la Federación Departamental 'Túpac Katari' y de representantes de organizaciones afiliadas.

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