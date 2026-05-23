¿Poner una moneda sobre el router mejora el WiFi? Esto es lo que dicen expertos

El router es uno de los dispositivos más importantes dentro del hogar, ya que distribuye la conexión a internet a celulares, computadoras, televisores y otros equipos. Sin embargo, distintos factores pueden afectar su rendimiento, como la ubicación, los objetos cercanos o las interferencias.

En los últimos años comenzaron a circular varios consejos caseros para mejorar la señal del WiFi y uno de los más comentados asegura que colocar una moneda sobre el módem o router ayuda a potenciar la conexión y evitar cortes.

La teoría detrás de este truco señala que el metal de la moneda podría modificar el recorrido de las ondas del WiFi y redirigir la señal hacia determinados espacios de la casa, aumentando su alcance y reduciendo las pérdidas de conexión.

Sin embargo, desde el punto de vista tecnológico no existe evidencia que confirme esta afirmación. Expertos en telecomunicaciones señalan que los objetos metálicos no mejoran la señal y, en algunos casos, incluso pueden generar el efecto contrario.

Los especialistas explican que los metales pueden bloquear o desviar las ondas electromagnéticas, lo que afecta la calidad de la conexión. Además, colocar objetos sobre el router podría dificultar la ventilación del equipo y provocar un funcionamiento inadecuado con el paso del tiempo.

Qué hacer para mejorar la señal del WiFi

• Colocar el router en un lugar central y elevado dentro de la casa.

• Mantenerlo alejado de objetos metálicos y paredes gruesas.

• Evitar ubicarlo cerca de electrodomésticos que generen interferencias.

• Reiniciar el dispositivo periódicamente para optimizar su funcionamiento.

• Actualizar el equipo si es antiguo.

• Utilizar repetidores o amplificadores en viviendas grandes.

Dónde no recomiendan poner el router

Los expertos también desaconsejan instalar el router en determinados espacios del hogar:

• En la cocina, por posibles interferencias y riesgos.

• Cerca de ventanas, donde otras señales pueden afectar la conexión.

• Junto a objetos metálicos grandes que interfieran con las ondas del WiFi.

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