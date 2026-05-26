La NASA anunciará a los cuatro astronautas de la histórica misión Artemis III

La NASA presentará oficialmente a la tripulación que orbitará la Tierra a bordo de la misión Artemis III. El esperado anuncio se llevará a cabo el próximo martes 9 de junio durante un evento en vivo desde el Centro Espacial Johnson en Houston, Texas.

La transmisión global comenzará a las 11:00 a.m. EDT (15:00 UTC) y podrá seguirse en directo a través de la plataforma de streaming NASA+, el canal oficial de la agencia en YouTube y sus redes sociales.

El siguiente gran paso hacia la Luna

La tripulación de Artemis III estará compuesta por cuatro astronautas que despegarán desde el Centro Espacial Kennedy en Florida a bordo de la cápsula Orion, impulsada por el poderoso cohete SLS (Space Launch System).

A diferencia de las misiones lunares del siglo pasado, el objetivo principal de este vuelo de prueba será validar tecnologías de vanguardia esenciales para el regreso del ser humano al satélite terrestre.

El núcleo de la misión: Probar las capacidades críticas de encuentro y acoplamiento ( rendezvous and docking ) entre la nave Orion y los sistemas comerciales de aterrizaje humano (HLS).

El objetivo: Esta maniobra en el espacio es el paso fundamental y obligatorio para poder transferir con éxito a los astronautas hacia la superficie lunar en las misiones subsiguientes.

El antecedente: Artemis III capitalizará los resultados de la misión tripulada Artemis II (realizada en abril), consolidando el camino de la NASA en esta nueva era de exploración espacial.

"Como parte de esta nueva edad de oro de la innovación y la exploración, la NASA enviará a los astronautas de Artemis a misiones cada vez más complejas con el fin de explorar más a fondo la Luna. Esto busca impulsar el descubrimiento científico, generar beneficios económicos, establecer una presencia humana duradera en la superficie lunar y sentar las bases para las futuras misiones tripuladas a Marte", señaló la agencia espacial.

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