Las teclas Ctrl y Alt esconden funciones que pueden facilitarle el trabajo

Además de agilizar tareas, las teclas Ctrl y Alt también ayudan a resolver funciones rápidas y configuraciones ocultas del sistema operativo.
24/05/2026 10:12
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Las teclas Ctrl y Alt forman parte de los comandos más utilizados en computadoras y laptops, aunque muchas veces pasan desapercibidas para los usuarios. Su función es clave para agilizar tareas, acceder a herramientas rápidas y mejorar la productividad frente a la pantalla.
Estas opciones, presentes desde las primeras computadoras personales, permiten ejecutar combinaciones que simplifican desde acciones básicas hasta configuraciones avanzadas del sistema operativo.
¿Qué significa la tecla Ctrl?
La abreviatura Ctrl proviene de la palabra inglesa “Control”. Esta tecla fue diseñada para ejecutar comandos rápidos al combinarse con otras letras o funciones del teclado.
Entre las combinaciones más utilizadas se encuentran:
Ctrl + C: copiar
Ctrl + V: pegar
Ctrl + X: cortar
Ctrl + Z: deshacer
Ctrl + S: guardar archivos
Estos atajos se han convertido en herramientas esenciales en programas de oficina, navegadores y plataformas digitales.
¿Para qué sirve la tecla Alt?
La tecla Alt deriva del término “Alternate” y permite acceder a funciones alternativas dentro del sistema operativo o programas específicos.
Uno de los usos más conocidos es:
Además, la tecla permite utilizar códigos numéricos para insertar símbolos especiales sin necesidad del mouse.
¿Qué hacer si las teclas fallan?
En algunos casos, las teclas Ctrl o Alt pueden quedar bloqueadas o actuar como si estuvieran presionadas permanentemente. Esto suele relacionarse con configuraciones de accesibilidad activadas por error o problemas en el teclado.
Especialistas recomiendan:
Reiniciar el equipo
Revisar configuraciones del teclado
Actualizar controladores
Verificar posibles daños físicos
Si el problema persiste, se aconseja restaurar la configuración predeterminada del sistema.
Fuente: Infobae.
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