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Ciencia y tecnología

Las teclas Ctrl y Alt esconden funciones que pueden facilitarle el trabajo

Además de agilizar tareas, las teclas Ctrl y Alt también ayudan a resolver funciones rápidas y configuraciones ocultas del sistema operativo.

Ximena Rodriguez

24/05/2026 10:12

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Las teclas Ctrl y Alt forman parte de los comandos más utilizados en computadoras y laptops, aunque muchas veces pasan desapercibidas para los usuarios. Su función es clave para agilizar tareas, acceder a herramientas rápidas y mejorar la productividad frente a la pantalla.

Estas opciones, presentes desde las primeras computadoras personales, permiten ejecutar combinaciones que simplifican desde acciones básicas hasta configuraciones avanzadas del sistema operativo.

¿Qué significa la tecla Ctrl?

La abreviatura Ctrl proviene de la palabra inglesa “Control”. Esta tecla fue diseñada para ejecutar comandos rápidos al combinarse con otras letras o funciones del teclado.

Entre las combinaciones más utilizadas se encuentran:

  • Ctrl + C: copiar

  • Ctrl + V: pegar

  • Ctrl + X: cortar

  • Ctrl + Z: deshacer

  • Ctrl + S: guardar archivos

Estos atajos se han convertido en herramientas esenciales en programas de oficina, navegadores y plataformas digitales.

¿Para qué sirve la tecla Alt?

La tecla Alt deriva del término “Alternate” y permite acceder a funciones alternativas dentro del sistema operativo o programas específicos.

Uno de los usos más conocidos es:

  • Alt + Tab: cambiar rápidamente entre ventanas abiertas

Además, la tecla permite utilizar códigos numéricos para insertar símbolos especiales sin necesidad del mouse.

¿Qué hacer si las teclas fallan?

En algunos casos, las teclas Ctrl o Alt pueden quedar bloqueadas o actuar como si estuvieran presionadas permanentemente. Esto suele relacionarse con configuraciones de accesibilidad activadas por error o problemas en el teclado.

Especialistas recomiendan:

  • Reiniciar el equipo

  • Revisar configuraciones del teclado

  • Actualizar controladores

  • Verificar posibles daños físicos

Si el problema persiste, se aconseja restaurar la configuración predeterminada del sistema.

Fuente: Infobae.

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