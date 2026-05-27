Google habilita nueva función en Gmail: así podrás cambiar tu dirección de correo

Google anunció una de las actualizaciones más esperadas por los usuarios de Gmail: la posibilidad de cambiar la dirección principal de correo electrónico sin necesidad de crear una nueva cuenta.

Hasta ahora, las personas que querían modificar su dirección debían abrir otro correo y migrar manualmente documentos, fotos, contactos y servicios vinculados. Con esta nueva función, toda la información permanecerá intacta.

La herramienta comenzó a habilitarse de manera gradual y todavía no está disponible para todos los usuarios.

¿Qué cambia con esta nueva función?

La actualización permitirá modificar la dirección principal de Gmail manteniendo:

Correos electrónicos antiguos

Archivos en Google Drive

Fotografías en Google Fotos

Historial y configuraciones

Acceso a plataformas y aplicaciones vinculadas

Además, la dirección anterior no desaparecerá completamente, ya que funcionará como un correo alternativo para seguir recibiendo mensajes.

¿Cómo cambiar la dirección de Gmail?

Google explicó que el proceso puede realizarse desde computadora o dispositivo móvil siguiendo estos pasos:

Ingresar a Gmail e iniciar sesión. Entrar en “Gestionar tu Cuenta de Google”. Seleccionar “Información personal”. Buscar la sección “Correo electrónico”. Ingresar en “Dirección de correo electrónico de la Cuenta de Google”. Verificar si aparece la opción “Cambiar el correo electrónico de la Cuenta de Google”.

Si la herramienta ya fue habilitada para la cuenta, el sistema mostrará las instrucciones para completar el cambio.

Las condiciones que debes conocer

Google también estableció algunas limitaciones para esta función:

La dirección solo podrá modificarse una vez cada 12 meses.

Cada usuario tendrá un máximo de tres cambios de correo.

La implementación será progresiva, por lo que algunos usuarios deberán esperar algunos días o semanas para acceder a la herramienta.

La novedad ha generado gran repercusión en redes sociales, especialmente entre usuarios que mantienen correos creados hace muchos años y que ya no consideran adecuados para uso profesional o personal.

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