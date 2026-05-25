La carrera por la supremacía de la inteligencia artificial y la robótica dio un giro espectacular hacia el sector del entretenimiento. La compañía tecnológica china LimX Dynamics lanzó oficialmente a LimX Luna, calificado por la empresa como el primer robot humanoide femenino de tamaño completo diseñado para la producción y entrega masiva en el mundo.

A diferencia de otros desarrollos recientes enfocados en la carga de cajas o el trabajo pesado en almacenes, Luna ha sido creada con un propósito completamente distinto: conquistar espacios comerciales, centros comerciales, parques temáticos, desfiles de autos y eventos de grandes marcas donde la atención del consumidor lo es todo, informa el portal RT.

De la ingeniería a la pasarela de moda

El debut de Luna no ocurrió en un frío laboratorio, sino bajo los reflectores de la Gala de Influencers de Taobao. El androide desfiló por la alfombra roja al lado de la famosa actriz Michelle Chen, sorprendiendo a los asistentes con un sofisticado caminado estilo "catwalk" (pasarela de modas) que imitaba de forma casi idéntica los movimientos humanos.

Sin embargo, el momento que se volvió viral en las redes sociales fue la ejecución del "Illusion Turn" (Giro de Ilusión), un movimiento de alta dificultad gimnástica realizado sobre una sola pierna. Esta hazaña demostró la potencia de sus algoritmos de equilibrio dinámico y el tiempo de respuesta de su hardware en un entorno real y bajo presión.

Especificaciones técnicas orientadas a la experiencia

Luna no es solo una máquina de demostración única, sino una plataforma de entretenimiento programable de gran escala. Entre sus características principales destacan:

Dimensiones reales: Mide 160 centímetros de altura.

Movilidad avanzada: Cuenta con 27 grados de libertad (DoF) en su cuerpo (sin contar los efectores finales), impulsados por mejoras masivas en el torque de sus articulaciones.

Arquitectura universal: Está construida sobre la plataforma Oli de LimX Dynamics, combinando el control de movimiento de cuerpo completo con voz, visión, expresiones faciales, interacción gestual e imitación de movimientos.

Un "ejército" coreográfico al alcance de un clic

El verdadero elemento disruptivo de Luna radica en su pila de contenido (content stack). A través del software LimX Studio, los usuarios y organizadores de eventos pueden utilizar herramientas de "código cero" (sin necesidad de saber programación avanzada) para construir escenas, cargar videos de baile y coordinar espectáculos sincronizados de hasta 200 robots al mismo tiempo.

Esta flexibilidad transforma al humanoide en una herramienta de marketing masivo, pensada para generar tráfico peatonal, espectáculos en vivo y videos virales para redes sociales a nivel global.

Para la industria de la robótica, Luna representa un cambio de paradigma crucial para los mercados internacionales: la pregunta ya no es solo "¿puede este robot sustituir la mano de obra?", sino "¿puede crear una experiencia de consumo que la gente realmente se detenga a mirar?". LimX Dynamics ha anunciado que Luna estará disponible en el mercado internacional muy pronto, según el portal RoboHub.

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