¿Gmail lleno? El truco definitivo para liberar espacio en pocos minutos

Google renovó recientemente la imagen de aplicaciones como Gmail, pero mientras el nuevo diseño llama la atención, millones de usuarios siguen enfrentando un problema mucho más urgente: quedarse sin espacio de almacenamiento.

Cuando la cuenta alcanza el límite permitido, Gmail deja de enviar y recibir correos, algo que puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza. Por eso, especialistas recomiendan realizar limpiezas periódicas utilizando herramientas y comandos que muchos usuarios desconocen.

El truco para encontrar los archivos que más espacio ocupan

Uno de los métodos más efectivos consiste en buscar los correos con archivos adjuntos pesados.

Para hacerlo, solo debes escribir este comando en la barra de búsqueda de Gmail:

has:attachment larger:15M

De esta manera aparecerán todos los mensajes que contienen archivos superiores a 15 MB.

Luego puedes descargar los documentos importantes a tu computadora y eliminar el resto. Eso sí: para liberar espacio realmente, es necesario vaciar también la papelera.

Cómo borrar correos viejos en segundos

Otro truco muy útil es eliminar mensajes antiguos que ya no sirven.

Con este comando:

older_than:3y

Gmail mostrará todos los correos recibidos hace más de tres años.

Muchos usuarios descubren miles de mensajes acumulados que ocupan espacio innecesariamente.

Eliminar newsletters y correos promocionales

Las promociones, cadenas y newsletters suelen saturar rápidamente la bandeja de entrada.

Para encontrarlas fácilmente, puedes buscar palabras como:

unsubscribe o cancelar suscripción

Esto permitirá borrar correos masivos en bloque y evitar que sigan llegando mensajes innecesarios.

La papelera y Spam también ocupan espacio

Un error frecuente es pensar que eliminar un correo basta para recuperar memoria.

En realidad, los mensajes permanecen hasta 30 días en la carpeta de Papelera y Spam, por lo que vaciarlas manualmente puede liberar una gran cantidad de almacenamiento de inmediato.

¿Cuánto espacio ofrece Gmail?

Las cuentas gratuitas de Google cuentan con 15 GB compartidos entre:

Gmail

Google Drive

Google Photos

Por eso, las fotos, videos, documentos y archivos adjuntos afectan directamente el espacio disponible del correo.

Aplicar estas limpiezas regularmente puede evitar bloqueos en la cuenta y mantener Gmail funcionando de forma rápida y organizada.

Mira la programación en Red Uno Play