Mantener la privacidad de lo que escribimos en el celular es una prioridad para millones de usuarios. Consciente de esto, WhatsApp se encuentra desarrollando una importante actualización en su sistema de seguridad que promete cambiar la forma en la que enviamos información sensible o confidencial: los nuevos mensajes efímeros con temporizador de lectura.

Hasta el momento, los mensajes que desaparecen en la aplicación se eliminan bajo un tiempo fijo (24 horas, 7 días o 90 días) sin importar si la otra persona llegó a abrir el chat o no. La nueva función, descubierta por el portal especializado WABetaInfo, introduce la opción "After Reading" (Después de leer), un sistema mucho más flexible y seguro.

¿Cómo funciona el nuevo temporizador?

La gran novedad es que la verdadera cuenta regresiva para la destrucción del texto no empezará cuando envíes el mensaje, sino en el instante exacto en que el destinatario lo lea.

Al activar esta herramienta de manera manual, el usuario podrá elegir tres márgenes de tiempo para la eliminación tras la lectura: 5 minutos, 1 hora y 12 horas.

Un ejemplo claro: Si envías una contraseña y configuras el temporizador en 5 minutos, el mensaje se borrará de tu pantalla 5 minutos después de haberlo mandado. Sin embargo, en el teléfono de la otra persona el texto seguirá disponible (incluso si pasan varias horas) hasta que decida abrir el chat. Una vez que lo lea, aparecerá la cuenta regresiva de 5 minutos en su pantalla y luego desaparecerá para siempre.

El candado de seguridad: Si el destinatario no abre la conversación en un lapso de 24 horas, el mensaje se autodestruirá automáticamente de todas formas, evitando que quede guardado indefinidamente.

El "modo espía" se renueva: WhatsApp prueba una nueva función para que tus mensajes se borren justo después de ser leídos. Fuente: WABetaInfo

Adiós a los textos eternos: De los audios al formato escrito

Esta función es la evolución directa de las "fotos y audios de una sola visualización" que ya usamos cotidianamente. Ahora, Meta extiende este concepto al formato de texto puro. Además de brindar una capa extra de privacidad para evitar que terceras personas revisen tus chats antiguos, la herramienta será de gran utilidad para ahorrar espacio de almacenamiento en la memoria del teléfono.

¿Cuándo llegará a todos los celulares en Bolivia?

La función se está probando actualmente en las versiones beta tanto para el sistema operativo Android (versión 2.26.15.11) como para iOS de iPhone (versión 26.19.10.72).

Aunque Meta aún no ha anunciado una fecha de lanzamiento global y oficial, el hecho de que ya se encuentre en la fase final de pruebas en ambos sistemas operativos confirma que la actualización llegará a los usuarios comunes de manera gradual en las próximas semanas. Cabe recordar que al ser una función opcional, no vendrá activada por defecto, por lo que cada usuario deberá habilitarla desde los ajustes de su chat cuando lo vea necesario.

Con datos de La Razón, TN y WABetaInfo.

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