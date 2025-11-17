Así puedes activar el "Modo Stranger Things 5" en WhatsApp

Con la expectativa mundial por la quinta y última temporada de Stranger Things, la fiebre por la serie de Netflix se siente hasta en Bolivia. Los fans reviven el furor por el misterio ochentoso de Hawkins y el terror del "Upside Down".

Aunque la plataforma de mensajería WhatsApp no ha lanzado un tema oficial, te mostramos cómo tú puedes personalizar tu app con íconos, fondos y sonidos inspirados en Stranger Things 5. Es una forma sencilla de darle a tu teléfono ese toque nostálgico y tenebroso de la serie.

Guía rápida: Activa el Modo Stranger Things 5 en WhatsApp

El proceso es sencillo y requiere usar herramientas externas y recursos visuales, ¡ponte cómodo!

1. Cambia el ícono de WhatsApp por uno de la serie

Este paso es ideal para usuarios de Android que quieren cambiar la cara de la app en su inicio.

Descarga e instala la aplicación Nova Launcher desde Google Play Store.

En la pantalla principal, busca el ícono de WhatsApp .

Mantenlo presionado hasta que aparezca un menú.

Pulsa la opción "Editar" y elige el nuevo ícono.

Selecciona una imagen cuadrada que hayas descargado previamente (puede ser el logo de Stranger Things 5 , Eleven, el Demogorgon, o lo que más te guste).

Ajusta la imagen y dale a "Listo".

2. Pon el fondo de teclado del "Upside Down"

Dale un aspecto tétrico a tu teclado de chat con una imagen del Mundo del Revés o las luces de la casa de Byers.

Abre WhatsApp y entrando a cualquier conversación .

Activa el teclado (tocando donde se escribe).

Busca y toca el ícono del engranaje (Configuración) o el de "Temas" .

Entra en "Temas" o "Mis temas" (esto varía según el teclado que uses, como Gboard).

Elige una imagen horizontal que te recuerde a la serie.

Ajústala, toca "Siguiente" y luego "Listo".

3. Establece el fondo de pantalla de los chats

Este cambio le dará una ambientación constante a tus conversaciones.

Dentro de WhatsApp, toca los tres puntos verticales (menú) arriba a la derecha.

Ve a "Ajustes" > "Chats" > "Fondos de pantalla" .

Selecciona "Cambiar" > "Mis fotos" .

Elige una imagen vertical de la serie (el portal, el grupo de amigos, o la escena que prefieras).

Ajústala y toca "Establecer fondo de pantalla".

Lo que necesitas para empezar

Para personalizar tu WhatsApp, solo necesitas:

La app Nova Launcher (solo si usas Android).

Tres imágenes de Stranger Things: una cuadrada (para el ícono), una horizontal (para el teclado) y una vertical (para el fondo de chat). Puedes bajarlas de Google Imágenes o Pinterest.

💡 Tip extra: Si quieres algo 100% original, puedes usar herramientas de inteligencia artificial generativa, como Meta AI en el mismo WhatsApp, con descripciones como: "Eleven levita en el Upside Down, luces rojas y neblina, estilo Stranger Things 5".

El toque final: Personaliza tus notificaciones

Para una inmersión completa, cambia el sonido de notificación por algo de la serie:

Descarga en formato MP3: el sintetizador del tema principal , el ruido del portal , o alguna frase icónica como "Friends don't lie" .

Ve a Configuración del teléfono > Notificaciones (o Sonido, dependiendo de tu modelo).

Busca la sección de notificaciones de WhatsApp y selecciona el archivo de audio que descargaste.

¡Listo! Ya puedes chatear con tus amigos de Bolivia con el estilo inconfundible y tenebroso de Stranger Things 5.

