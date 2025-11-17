Así puedes activar el "Modo Stranger Things 5" en WhatsApp

Conoce el método fácil y rápido para personalizar tu aplicación con la estética de Hawkins, el "Upside Down" y tus personajes favoritos como Eleven y Vecna.
17/11/2025 9:33
Escuchar esta nota
Con la expectativa mundial por la quinta y última temporada de Stranger Things, la fiebre por la serie de Netflix se siente hasta en Bolivia. Los fans reviven el furor por el misterio ochentoso de Hawkins y el terror del "Upside Down".
Aunque la plataforma de mensajería WhatsApp no ha lanzado un tema oficial, te mostramos cómo tú puedes personalizar tu app con íconos, fondos y sonidos inspirados en Stranger Things 5. Es una forma sencilla de darle a tu teléfono ese toque nostálgico y tenebroso de la serie.
Guía rápida: Activa el Modo Stranger Things 5 en WhatsApp
El proceso es sencillo y requiere usar herramientas externas y recursos visuales, ¡ponte cómodo!
Este paso es ideal para usuarios de Android que quieren cambiar la cara de la app en su inicio.
Descarga e instala la aplicación Nova Launcher desde Google Play Store.
En la pantalla principal, busca el ícono de WhatsApp.
Mantenlo presionado hasta que aparezca un menú.
Pulsa la opción "Editar" y elige el nuevo ícono.
Selecciona una imagen cuadrada que hayas descargado previamente (puede ser el logo de Stranger Things 5, Eleven, el Demogorgon, o lo que más te guste).
Ajusta la imagen y dale a "Listo".
Dale un aspecto tétrico a tu teclado de chat con una imagen del Mundo del Revés o las luces de la casa de Byers.
Abre WhatsApp y entrando a cualquier conversación.
Activa el teclado (tocando donde se escribe).
Busca y toca el ícono del engranaje (Configuración) o el de "Temas".
Entra en "Temas" o "Mis temas" (esto varía según el teclado que uses, como Gboard).
Elige una imagen horizontal que te recuerde a la serie.
Ajústala, toca "Siguiente" y luego "Listo".
3. Establece el fondo de pantalla de los chats
Este cambio le dará una ambientación constante a tus conversaciones.
Dentro de WhatsApp, toca los tres puntos verticales (menú) arriba a la derecha.
Ve a "Ajustes" > "Chats" > "Fondos de pantalla".
Selecciona "Cambiar" > "Mis fotos".
Elige una imagen vertical de la serie (el portal, el grupo de amigos, o la escena que prefieras).
Ajústala y toca "Establecer fondo de pantalla".
Lo que necesitas para empezar
Para personalizar tu WhatsApp, solo necesitas:
La app Nova Launcher (solo si usas Android).
Tres imágenes de Stranger Things: una cuadrada (para el ícono), una horizontal (para el teclado) y una vertical (para el fondo de chat). Puedes bajarlas de Google Imágenes o Pinterest.
💡 Tip extra: Si quieres algo 100% original, puedes usar herramientas de inteligencia artificial generativa, como Meta AI en el mismo WhatsApp, con descripciones como: "Eleven levita en el Upside Down, luces rojas y neblina, estilo Stranger Things 5".
El toque final: Personaliza tus notificaciones
Para una inmersión completa, cambia el sonido de notificación por algo de la serie:
Descarga en formato MP3: el sintetizador del tema principal, el ruido del portal, o alguna frase icónica como "Friends don't lie".
Ve a Configuración del teléfono > Notificaciones (o Sonido, dependiendo de tu modelo).
Busca la sección de notificaciones de WhatsApp y selecciona el archivo de audio que descargaste.
¡Listo! Ya puedes chatear con tus amigos de Bolivia con el estilo inconfundible y tenebroso de Stranger Things 5.
Mira la programación en Red Uno Play
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
15:45
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
15:45