¡Aliste los abrigos! Alertan descenso brusco de temperaturas en ocho departamentos

16/11/2025 22:44
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió este domingo una alerta meteorológica de prioridad naranja por un descenso brusco de temperaturas que se registrará entre el lunes 17 y martes 18 de noviembre de 2025.
Se prevé que los valores térmicos caigan entre 6°C y 12°C por debajo de lo normal, afectando a varias regiones del país.
Zonas afectadas por la alerta
El fenómeno alcanzará a ocho departamentos, con especial impacto en las siguientes provincias:
Chapare, Carrasco, Tiraque, Arani, Mizque, Punata, Germán Jordán, Cercado, este de Esteban Arce y norte de Quillacollo y Ayopaya.
Luis Calvo, Hernando Siles, Belisario Boeto, Azurduy, Tomina, Sud Cinti, Nor Cinti, Zudañez, Yamparáez y Oropeza.
Gran Chaco, O’Connor, Cercado, Arce, Méndez y Avilés.
Modesto Omiste, José María Linares, Cornelio Saavedra, este de Sud Chichas y Nor Chichas, Tomás Frías, Chayanta y Charcas.
Ichilo, Sara, Obispo Santistevan, Warnes, Andrés Ibáñez, Manuel M. Caballero, Florida, Vallegrande, Guarayos, Ñuflo de Chávez, Velasco, Ángel Sandoval, Chiquitos, Cordillera y Germán Busch.
Marbán, Moxos, Cercado, General José Ballivián y sur de Yacuma.
Nicolás Suárez, oeste de Manuripi y Madre de Dios.
Franz Tamayo, Abel Iturralde, Caranavi, este de Larecaja, norte de Nor Yungas, Sud Yungas, Inquisivi y Murillo.
¿Qué implica la alerta naranja?
Según el Senamhi, una alerta naranja significa que existe un nivel importante de amenaza meteorológica, con fenómenos no habituales y riesgos potenciales para las actividades cotidianas del ser humano.
Se recomienda a la población tomar medidas de precaución, en especial para grupos vulnerables como personas mayores, niños y personas con enfermedades respiratorias.
