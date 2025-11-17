TEMAS DE HOY:
Nacionales

¡Aliste los abrigos! Alertan descenso brusco de temperaturas en ocho departamentos

El Senamhi emitió una alerta naranja por el descenso de entre 6°C y 12°C respecto a los valores normales en ocho departamentos del país.

Red Uno de Bolivia

16/11/2025 22:44

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió este domingo una alerta meteorológica de prioridad naranja por un descenso brusco de temperaturas que se registrará entre el lunes 17 y martes 18 de noviembre de 2025.

Se prevé que los valores térmicos caigan entre 6°C y 12°C por debajo de lo normal, afectando a varias regiones del país.

 Zonas afectadas por la alerta

El fenómeno alcanzará a ocho departamentos, con especial impacto en las siguientes provincias:

Cochabamba:

Chapare, Carrasco, Tiraque, Arani, Mizque, Punata, Germán Jordán, Cercado, este de Esteban Arce y norte de Quillacollo y Ayopaya.

Chuquisaca:

Luis Calvo, Hernando Siles, Belisario Boeto, Azurduy, Tomina, Sud Cinti, Nor Cinti, Zudañez, Yamparáez y Oropeza.

Tarija:

Gran Chaco, O’Connor, Cercado, Arce, Méndez y Avilés.

 

Potosí:

Modesto Omiste, José María Linares, Cornelio Saavedra, este de Sud Chichas y Nor Chichas, Tomás Frías, Chayanta y Charcas.

Santa Cruz:

Ichilo, Sara, Obispo Santistevan, Warnes, Andrés Ibáñez, Manuel M. Caballero, Florida, Vallegrande, Guarayos, Ñuflo de Chávez, Velasco, Ángel Sandoval, Chiquitos, Cordillera y Germán Busch.

Beni:

Marbán, Moxos, Cercado, General José Ballivián y sur de Yacuma.

Pando:

Nicolás Suárez, oeste de Manuripi y Madre de Dios.

La Paz:

Franz Tamayo, Abel Iturralde, Caranavi, este de Larecaja, norte de Nor Yungas, Sud Yungas, Inquisivi y Murillo.

¿Qué implica la alerta naranja?

Según el Senamhi, una alerta naranja significa que existe un nivel importante de amenaza meteorológica, con fenómenos no habituales y riesgos potenciales para las actividades cotidianas del ser humano.

Se recomienda a la población tomar medidas de precaución, en especial para grupos vulnerables como personas mayores, niños y personas con enfermedades respiratorias.

