Paz señaló que se evalúan créditos para impulsar proyectos y garantizó el abastecimiento de combustibles

El presidente Rodrigo Paz anunció este domingo en conferencia de prensa que, su administración trabaja en la revisión de créditos, acuerdos internacionales y proyectos regionales con el fin de ordenar las finanzas del Estado y encaminar nuevas obras productivas.

Paz explicó que el Gobierno analiza los créditos aprobados y aquellos que podrían ejecutarse en cada región, con el objetivo de reorientar los recursos hacia proyectos de impacto.

“Todo aquello que antes era de mal uso, de mal gasto de los recursos, pasará para obras, para proyectos, para desarrollo y producción”, afirmó Paz.

Indicó que este ordenamiento es indispensable para mantener acuerdos internacionales, como el crédito de más de 3.100 millones de dólares con la CAF.

“¿Quién te va a querer dar recursos si, por el otro lado, estás malgastando el dinero del pueblo de Bolivia?”, cuestionó Paz.

Recordó además que el daño económico identificado preliminarmente supera los 15.000 millones de dólares, lo cual exige transparencia y responsabilidad inmediata.

“Nadie nos va a ayudar si no ordenamos la casa”, añadió Paz.

El mandatario también informó que la provisión de combustibles está asegurada. “La gasolina y el diésel están garantizados”, sostuvo, destacando que su Gobierno enfrenta “de frente” a las “mafias” que operaban en el sector.

Resaltó el trabajo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y de su directora Margot Ayala, quien, según relató, realizó personalmente el seguimiento a una cisterna involucrada en irregularidades.

“Parte de esa cloaca se combate con valor, y su labor representa el compromiso de servir a los bolivianos”, señaló Paz.

El mandatario concluyó asegurando que la reordenación del Estado, la lucha contra la corrupción y la recuperación económica serán ejes centrales en esta nueva etapa de gestión.

