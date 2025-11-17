El presidente Paz presentó las primeras líneas económicas de su Gobierno

En conferencia de prensa realizada este domingo en La Paz, el presidente Rodrigo Paz Pereira presentó las primeras líneas de acción económica de su Gobierno, orientadas a reordenar las finanzas públicas y a enfrentar el impacto de presuntos actos de corrupción que, según las investigaciones iniciales, habrían provocado un perjuicio millonario al Estado.

Paz explicó que, tras una semana de gestión, su gabinete realizó una evaluación inicial del estado en que recibieron el aparato estatal.

Las conclusiones revelan un deterioro profundo que obliga a implementar ajustes económicos inmediatos, junto con una estrategia de seguimiento y recuperación de recursos perdidos.

“Día a día estamos descubriendo situaciones muy complejas”, afirmó el mandatario, señalando que los equipos técnicos revisan caso por caso para determinar responsabilidades y cuantificar el daño real. Indicó que se instruyó al Ministerio de la Presidencia coordinar con las demás carteras para ordenar la información y preparar las denuncias formales.

Durante su intervención, Paz destacó que uno de los primeros hallazgos es el proyecto fallido de radares, cuyo valor superaba los 360 millones de euros pero que “en más de 10 años no han funcionado”.

Según dijo, este tipo de decisiones administrativas generó un impacto directo en la economía boliviana.

El presidente advirtió que la cifra preliminar del daño económico ya supera los 15.000 millones de dólares, aunque precisó que este monto aún debe ser confirmado mediante auditorías.

“Aquí no va a haber impunidad… nos han robado parte del futuro de la Patria”, afirmó.

Como respuesta, Paz dijo que el Gobierno prepara una política económica basada en tres ejes:

Reactivación interna con control eficiente del gasto público.

Transparencia y reorganización de la estructura administrativa.

Medidas normativas para agilizar procesos económicos y financieros.

Paz aseguró que estas acciones buscan reconstruir el funcionamiento del Estado, al que describió como una institución “prácticamente muerta” debido al desfalco acumulado. Señaló que los nuevos lineamientos tienen el objetivo de recuperar la estabilidad y devolver confianza a la población.

