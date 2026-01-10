TEMAS DE HOY:
Estos son los tres delitos por los que es investigado Edgar Montaño

Tras su arribo a la sede de Gobierno, se prevé que Montaño sea remitido inmediatamente a dependencias de la Fiscalía para prestar su declaración informativa.

Red Uno de Bolivia

09/01/2026 21:06

Foto: APG
La Paz

El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, se refirió este viernes en conferencia de prensa a la aprehensión del exministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, en Santa Cruz. En la misma, reveló que la exautoridad es investigada por un daño económico que asciende a casi $us 2,5 millones.

“El daño económico producido por este exministro de Estado asciende a la suma de 2.491.000 dólares americanos, emergente de la construcción del tramo central de la doble vía El Sillar, en la carretera Cochabamba - Santa Cruz”, manifestó Oviedo.

Oviedo señaló que, en las próximas horas, Montaño será trasladado desde Santa Cruz a la ciudad de La Paz, donde se presentó la denuncia en su contra. El exministro es sindicado por los presuntos delitos de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes.

Tras su arribo a la sede de Gobierno, se prevé que Montaño sea remitido inmediatamente a dependencias de la Fiscalía para prestar su declaración informativa.

 

