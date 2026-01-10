Gobierno mantiene las "puertas abiertas" tras la ruptura del diálogo con la COB

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, manifestó este viernes en conferencia de prensa que el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, mantiene una postura de apertura total al diálogo con la Central Obrera Boliviana (COB). Las declaraciones surgen tras el estancamiento de las negociaciones con el sector, que exige de forma intransigente la abrogación del Decreto Supremo 5503.

Durante una conferencia de prensa, Lupo enfatizó que la administración actual no cerrará los canales de comunicación, argumentando que el entendimiento mutuo es la única vía para resolver la crisis actual.

“Las puertas del diálogo están abiertas y no se cerrarán nunca durante el Gobierno del presidente Paz”, afirmó la autoridad, subrayando la voluntad política de alcanzar acuerdos que beneficien al país.

La autoridad señaló que, en todas las reuniones sostenidas con los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), se trabajó explicando los alcances del Decreto Supremo 5503 y la manera en que este garantiza la estabilidad del país, considerándola una condición absolutamente necesaria para encarar el futuro de Bolivia.

“La posición de la COB desde el comienzo fue que en el decreto 5503 había artículos buenos y otros que ellos observaban. Nosotros, en todo momento, estuvimos abiertos al diálogo para discutir cuáles eran esos artículos. Llegamos a un punto en el que, para evitar cualquier susceptibilidad o mala interpretación, habíamos aceptado corregir varios de ellos; parecía una solución satisfactoria. Sin embargo, regresaron nuevamente a la reunión con la misma postura: abrogación o nada. Es una posición inaceptable para el Gobierno”, afirmó Lupo.

El ministro de la Presidencia señaló que, adicionalmente, la Sala Constitucional declaró plenamente constitucional al Decreto Supremo 5503. Dijo que, pese a este resultado legal, el Ejecutivo mantuvo abierto el diálogo para discutir los artículos que podrían ser observados o malinterpretados.

Mira la programación en Red Uno Play