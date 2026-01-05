Ministro de Economía reitera llamado al diálogo y aclara que no cederán a las medidas de presión

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, después de haberse instalado las mesas de diálogo, mencionó que la Central Obrera Boliviana (COB) tiene que entender que no se puede volver al pasado; podemos dialogar, podemos mejorar el decreto, pero no podemos volver al pasado.

Espinoza mencionó que el decreto 5503 ha obtenido resultados extraordinarios, refiriéndose al abastecimiento de combustibles, inflación, entre otros actores económicos: “Hoy día no hay inflación, la inflación se ha detenido; hemos cerrado el año con una inflación del 20% cuando recibimos el país con una inflación de un 22%; va bajando, el tipo de cambio se ha estabilizado y hay combustibles no solo en ciudades, sino en todas las gasolineras incluidas en el campo”.

Ante la situación del diálogo, reiteró que las puertas están abiertas del gobierno, pero aclaró que no se cederá ante las medidas de presión. “Hay observaciones que estamos dispuestos a trabajar, pero claramente hay coincidencias sobre el destino que queremos para el país, así que seguimos avanzando; en el resto de Bolivia la situación está tranquila”.

Finalmente, Espinoza recalcó que detrás de estas movilizaciones de la COB están dirigentes del pasado: “Aquí hay dirigentes del pasado que hoy están presos por corrupción, por una serie de irregularidades que han cometido cuando estaban en el gobierno, algunos encerrados en el Chapare que están empujando la desestabilización y no lo podemos permitir”.

