¿Cuánto costará ver a La Verde contra Panamá? Conozca los precios de las entradas

El partido se jugará el próximo 18 de enero en el estadio Cuarto Centenario de Tarija, desde las 17:00, y servirá para que la selección nacional se prepare para el encuentro contra Surinam, programado a las 19:00 en el estadio Akron de Monterrey.

La FBF detalló los precios de las entradas por sector de la siguiente manera:

Butaca: Bs. 300

Preferencia: Bs. 240

General B: Bs. 180

General A y C: Bs. 140

Curva Norte: Bs. 80

Curva Sur: Bs. 80

Con esta información, los hinchas bolivianos ya pueden planificar su asistencia al amistoso y apoyar a la Verde en su preparación para el repechaje mundialista.

Mira la programación en Red Uno Play