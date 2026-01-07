¿Cuánto costará ver a La Verde contra Panamá? Conozca los precios de las entradas

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) dio a conocer los precios de las entradas para el amistoso contra la selección de Panamá, que se disputará como preparación rumbo al repechaje mundialista contra Surinam.
07/01/2026 10:59
El partido se jugará el próximo 18 de enero en el estadio Cuarto Centenario de Tarija, desde las 17:00, y servirá para que la selección nacional se prepare para el encuentro contra Surinam, programado a las 19:00 en el estadio Akron de Monterrey.
La FBF detalló los precios de las entradas por sector de la siguiente manera:
Butaca: Bs. 300
Preferencia: Bs. 240
General B: Bs. 180
General A y C: Bs. 140
Curva Norte: Bs. 80
Curva Sur: Bs. 80
Con esta información, los hinchas bolivianos ya pueden planificar su asistencia al amistoso y apoyar a la Verde en su preparación para el repechaje mundialista.
