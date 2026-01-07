TEMAS DE HOY:
Pozo séptico Armin Dorgathen+ Chofer enviado a Palmasola

32ºC Santa Cruz de la Sierra

18ºC La Paz

29ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¿Cuánto costará ver a La Verde contra Panamá? Conozca los precios de las entradas

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) dio a conocer los precios de las entradas para el amistoso contra la selección de Panamá, que se disputará como preparación rumbo al repechaje mundialista contra Surinam. 

Martin Suarez Vargas

07/01/2026 10:59

Selección boliviana (lado izquierdo). Selección de Panamá (lado derecho).
Bolivia.

Escuchar esta nota

El partido se jugará el próximo 18 de enero en el estadio Cuarto Centenario de Tarija, desde las 17:00, y servirá para que la selección nacional se prepare para el encuentro contra Surinam, programado a las 19:00 en el estadio Akron de Monterrey.

La FBF detalló los precios de las entradas por sector de la siguiente manera:

  • Butaca: Bs. 300

  • Preferencia: Bs. 240

  • General B: Bs. 180

  • General A y C: Bs. 140

  • Curva Norte: Bs. 80

  • Curva Sur: Bs. 80

Con esta información, los hinchas bolivianos ya pueden planificar su asistencia al amistoso y apoyar a la Verde en su preparación para el repechaje mundialista.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD