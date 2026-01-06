TEMAS DE HOY:
Política

El Gobierno reafirma su apertura al diálogo tras reunión con la COB

Desde la vocería del Estado se aseguró que el gobierno mantiene una postura democrática y receptiva para la negociación, pese a que la Central Obrera Boliviana  (COB) haya decidió retirarse del diálogo de manera unilateral.

Juan Marcelo Gonzáles

05/01/2026 20:15

Foto: Dialogo entre Gobierno y COB en casa grande
La Paz

Desde la vocería del Estado se aseguró que el gobierno mantiene una postura democrática y receptiva para la negociación, pese a que la Central Obrera Boliviana (COB) haya decidido retirarse del diálogo de manera unilateral.

El Gobierno nacional reiteró este martes que mantiene una posición abierta, receptiva y democrática para la negociación y el entendimiento, con el objetivo de priorizar el bienestar del país y la estabilidad del país, luego de una reunión sostenida con representantes de la Central Obrera Boliviana (COB).

El encuentro se realizó a solicitud expresa de la COB en el piso 21 de la Casa Grande del Pueblo, de manera paralela al diálogo abierto que el Ejecutivo desarrollaba con otros sectores sociales. Durante la reunión, los ministros de Estado escucharon las inquietudes y demandas planteadas por el sector movilizado y expusieron de forma transparente los alcances y objetivos del Decreto Supremo 5503; se manifestó su disposición a evaluar y modificar algunos artículos del decreto, como un gesto de responsabilidad democrática orientado a mantener abierto el diálogo y preservar la estabilidad nacional.

Sin embargo, pese a esta apertura y a los esfuerzos por sostener el diálogo, los representantes de la COB se mantuvieron firmes en una posición cerrada, sin considerar ningún consenso.

Posteriormente, el representante de la COB, Mario Argollo, decidió retirar a todos los delegados del sector y dar por concluido el diálogo de manera unilateral.

