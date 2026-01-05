Destrozos, un peatón herido y un arrestado tras manifestación de la COB en Plaza Murillo

Tras algunos minutos de tensión en el centro paceño, la Policía informó que un peatón habría sufrido una herida a consecuencia de la explosión de una dinamita por parte de los marchistas, según el subcomandante de la policía Juan Peña.

Peña también mencionó que “hemos consolidado este lugar a la altura del Obelisco retirando todos los escombros que han dejado los palos, provocando incendios con los mismos y también las calaminas de este sector”.

Los movilizados convocados por la Central Obrera Boliviana (COB) realizaron destrozos en cercanías a la plaza del Obelisco, donde se derribaron calaminas y palos de los trabajos que viene realizando la alcaldía en el embovedado.

En este operativo que realizó el verde olivo para liberar el centro paceño, se pudo evidenciar el arresto de un marchista aparentemente perteneciente al sector de los fabriles por la chamarra que vestía.

Se espera el reporte oficial de la policía.

Foto: Manifestante detenido APG

La Policía boliviana recordó que el uso de la dinamita está prohibido por ser un artefacto que pone en riesgo la integridad de las personas.

