Dinamitazos y agresiones a la prensa marcan jornada de movilización de la COB

El tercer día de movilizaciones en demanda de la abrogación del Decreto Supremo 5503 efectuado este lunes por sectores afines a la Central Obrera Boliviana (COB), dejó un saldo de violencia y caos en la sede de Gobierno.

Grupos de sectores sociales, protagonizaron incidentes que sobrepasaron el derecho a la protesta, afectando directamente a civiles y trabajadores de la prensa.

Se vivió momentos de tensión y vandalismo cuando manifestantes agredieron violentamente al equipo de prensa de Red Uno, quienes fueron atacados mientras cumplían con su labor informativa. El hecho se suscitó en medio de las calles Colón y Comercio, el personal de este medio de comunicación tuvo que refugiarse en una cafetería para resguardar sus vidas, y permanecieron por más de una hora debido a las amenazas.

Así mismo se vio el uso indiscriminado de chicotazos y detonaciones de dinamita que no solo dañó el ornato público, sino que generó un ambiente de inseguridad que obligó al cierre inmediato de negocios.

Entre lágrimas, los comerciantes de las zonas centrales denunciaron ser las principales víctimas de este conflicto.

"No nos dejan trabajar, dañan nuestros puestos y nos amenazan, como ellos tienen sueldo no les afecta", señaló una vendedora afectada en medio de lágrimas.

Los comerciantes aseguran que el perjuicio económico es severo para quienes dependen del ingreso diario, en medio de una ciudad que muestra las cicatrices de los destrozos en sus calles principales.

