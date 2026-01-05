TEMAS DE HOY:
Emapa accidente vehicular Franklin Flores

27ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

¿Estás entre los beneficiarios? El Bono PEPE comienza a pagarse este mes y puedes cobrar hasta abril

El plazo para retirar el dinero es amplio, extendiéndose hasta el último día hábil de abril, lo que permite a las familias organizar su tiempo y evitar las aglomeraciones en las ventanillas bancarias.

Red Uno de Bolivia

05/01/2026 10:11

Bolivia

Escuchar esta nota

El Ministerio de Economía confirmó que los desembolsos del Bono PEPE (Programa Extraordinario de Protección y Equidad) comenzarán oficialmente a mediados de enero de 2026. Esta medida, enmarcada en el Decreto Supremo 5503, busca inyectar liquidez inmediata a las familias tras la vigencia del nuevo Presupuesto General, asegurando que el beneficio llegue a los bancos sin necesidad de trámites burocráticos.

La gran novedad de este pago es su flexibilidad: los beneficiarios tienen la libertad de acudir a las entidades financieras para retirar Bs 150 cada mes (enero, febrero y marzo) o, si lo prefieren, realizar un cobro único de Bs 450 acumulado.

El plazo para retirar el dinero es amplio, extendiéndose hasta el último día hábil de abril, lo que permite a las familias organizar su tiempo y evitar las aglomeraciones en las ventanillas bancarias.

¿Estás entre los beneficiarios?

Si perteneces a alguno de estos grupos, puedes realizar el cobro:

  • Papás y mamás con hijos en colegios fiscales o de convenio.

  • Abuelitos que cobran Renta Dignidad (no jubilados).

  • Madres valientes del Bono Juana Azurduy.

  • Personas con discapacidad debidamente registradas.

¿Cuánto y cómo recibes el dinero?

  • Son Bs 450 en total. El Ministerio de Economía ha dado una flexibilidad para realizar el cobro.

  • Mes a mes: Puedes ir al banco cada mes (enero, febrero y marzo) por el cobro de Bs 150.

  • Si prefieres un solo monto, ¡puedes acumular los tres pagos y retirar los Bs 450.

Tienes tiempo para cobrarlo en cualquier entidad financiera hasta el último día de abril.

 

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD