¿Estás entre los beneficiarios? El Bono PEPE comienza a pagarse este mes y puedes cobrar hasta abril

El Ministerio de Economía confirmó que los desembolsos del Bono PEPE (Programa Extraordinario de Protección y Equidad) comenzarán oficialmente a mediados de enero de 2026. Esta medida, enmarcada en el Decreto Supremo 5503, busca inyectar liquidez inmediata a las familias tras la vigencia del nuevo Presupuesto General, asegurando que el beneficio llegue a los bancos sin necesidad de trámites burocráticos.

La gran novedad de este pago es su flexibilidad: los beneficiarios tienen la libertad de acudir a las entidades financieras para retirar Bs 150 cada mes (enero, febrero y marzo) o, si lo prefieren, realizar un cobro único de Bs 450 acumulado.

El plazo para retirar el dinero es amplio, extendiéndose hasta el último día hábil de abril, lo que permite a las familias organizar su tiempo y evitar las aglomeraciones en las ventanillas bancarias.

¿Estás entre los beneficiarios?

Si perteneces a alguno de estos grupos, puedes realizar el cobro:

Papás y mamás con hijos en colegios fiscales o de convenio.

Abuelitos que cobran Renta Dignidad (no jubilados).

Madres valientes del Bono Juana Azurduy.

Personas con discapacidad debidamente registradas.

¿Cuánto y cómo recibes el dinero?

Son Bs 450 en total. El Ministerio de Economía ha dado una flexibilidad para realizar el cobro.

Mes a mes: Puedes ir al banco cada mes (enero, febrero y marzo) por el cobro de Bs 150.

Si prefieres un solo monto, ¡puedes acumular los tres pagos y retirar los Bs 450.

Tienes tiempo para cobrarlo en cualquier entidad financiera hasta el último día de abril.

