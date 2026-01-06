TEMAS DE HOY:
Marcha COB Policía Boliviana Mujer hallada en freezer

28ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Defensoría rechaza hechos de violencia protagonizados por marchistas

Pedro Callisaya, Defensor del Pueblo, expresó su preocupación por una jornada marcada por enfrentamientos, personas heridas y obstáculos al trabajo de la prensa.

Juan Marcelo Gonzáles

05/01/2026 20:22

Foto Diálogo entre COB y Gobierno
La Paz

Escuchar esta nota

Pedro Callisaya, Defensor del Pueblo, expresó su preocupación por una jornada marcada por enfrentamientos, personas heridas y obstáculos al trabajo de la prensa.

Callisaya advirtió que este tipo de acciones no solo vulneran derechos fundamentales, sino que también ponen en riesgo la integridad física de las personas involucradas, incluidos periodistas que cumplían labores informativas en el lugar de los hechos.

El Defensor reiteró que el diálogo es el único camino democrático y pacífico para la resolución de conflictos, y remarcó que ninguna forma de violencia contribuye a una salida efectiva; por el contrario, profundiza las tensiones y agrava la situación social.

En esta jornada de martes se registró una marcha por parte de la Central Obrera Boliviana (COB), donde los dirigentes abandonaron la mesa del diálogo convocado por el gobierno.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD