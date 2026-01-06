Defensoría rechaza hechos de violencia protagonizados por marchistas

Pedro Callisaya, Defensor del Pueblo, expresó su preocupación por una jornada marcada por enfrentamientos, personas heridas y obstáculos al trabajo de la prensa.

Callisaya advirtió que este tipo de acciones no solo vulneran derechos fundamentales, sino que también ponen en riesgo la integridad física de las personas involucradas, incluidos periodistas que cumplían labores informativas en el lugar de los hechos.

El Defensor reiteró que el diálogo es el único camino democrático y pacífico para la resolución de conflictos, y remarcó que ninguna forma de violencia contribuye a una salida efectiva; por el contrario, profundiza las tensiones y agrava la situación social.

En esta jornada de martes se registró una marcha por parte de la Central Obrera Boliviana (COB), donde los dirigentes abandonaron la mesa del diálogo convocado por el gobierno.

