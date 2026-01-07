La noche de este martes fue identificado y encontrado en el municipio de Caranavi, La Paz, un vehículo sospechoso, presuntamente implicado en una serie de robos de movilidades registrados en la región de los Yungas.

Según información preliminar, el motorizado habría sido utilizado para realizar seguimiento a propietarios de vehículos con fines delictivos. Testimonios recogidos en el lugar señalan que el vehículo fue visto en reiteradas ocasiones circulando por el tramo Coroico–Arapata, lo que refuerza las sospechas sobre su posible participación en estos hechos.

Durante el hallazgo, una vecina reconoció algunas de sus pertenencias, entre ellas una llanta, y exclamó: “¡Esa es mi llanta!”, generando conmoción entre los presentes.

Ante la preocupación por la inseguridad, vecinos del sector pidieron mayor presencia policial y patrullajes permanentes, debido al incremento de robos en la zona. El caso ya fue puesto en conocimiento de las autoridades y se encuentra en proceso de investigación para determinar responsabilidades y posibles vínculos con otros hechos delictivos.

