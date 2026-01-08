¡Atención! ¿Eres uno de los 11.406 bachilleres destacados? Esta información te puede interesar

El Ministerio de Educación ha lanzado una convocatoria estratégica destinada a premiar la excelencia académica de los bachilleres de la gestión 2025. Los beneficiarios del diploma de honor y el incentivo económico podrán ahora postular a una de las 7.000 becas sociales para continuar su formación profesional en universidades o institutos técnicos privados de su elección.

¿En qué consisten las becas?

Estas becas cubren la formación en programas de licenciatura, carreras técnicas o tecnológicas. El objetivo es facilitar el acceso a la educación superior privada para los estudiantes con los promedios más altos, permitiéndoles elegir la institución que mejor se adapte a su vocación sin preocuparse por los costos de matriculación o mensualidades.

Los interesados tienen un plazo limitado para registrar su solicitud. La fecha límite de postulación es este viernes 9 de enero de 2026. El registro debe realizarse de manera virtual a través del portal oficial del Ministerio de Educación: www.minedu.gob.bo.

Es importante destacar que el acceso a la beca no es automático por el solo hecho de ser bachiller destacado. Las plazas serán otorgadas a los postulantes que obtengan las mejores calificaciones en la prueba académica que se aplicará como parte del proceso de selección.

Se recomienda a los bachilleres tener a mano su diploma del IBD y su cédula de identidad para completar el formulario de inscripción antes de que venza el plazo. Fecha límite de postulación 9 de enero.

