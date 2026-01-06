Postulación a becas 2026: conoce el cronograma y las opciones de formación que ofrece Educación

Con el objetivo de transformar el perfil profesional de las nuevas generaciones, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación, presentó oficialmente el Programa de Becas para Jóvenes Gestión 2026.

Esta ambiciosa estrategia busca beneficiar a 17.000 estudiantes destacados de unidades educativas fiscales y de convenio, facilitando su acceso gratuito a la formación de grado superior y especializaciones de alta demanda laboral.

Incentivo al talento: Las Becas Sociales

El primer pilar del programa, denominado Becas Sociales, ya se encuentra en marcha y está diseñado para bachilleres que aspiran a cursar licenciaturas o carreras técnicas en instituciones privadas de prestigio en todo el país. Estas becas cubren áreas críticas como Ciencias de la Salud, Arquitectura, Gastronomía, Tecnologías y Ciencias Empresariales.

Los interesados deben tomar en cuenta las siguientes fechas clave:

Cierre de postulación: El registro en línea a través de www.minedu.gob.bo concluye el viernes 9 de enero de 2026.

Prueba Académica: Se realizará de forma presencial y digital entre el 20 y 24 de enero, evaluando áreas de razonamiento lógico, comprensión lectora y habilidades socioemocionales.

Resultados e inicio: Los seleccionados se conocerán el 26 de enero, permitiendo que el inicio de clases coincida con el ciclo académico nacional el 2 de febrero.

Salto a la era digital: 17.000 Becas Tecnológicas

Como complemento estratégico, el Ministerio anunció que se abrirá una convocatoria secundaria para 17.000 becas de formación tecnológica. Este componente está dirigido a jóvenes de entre 18 y 25 años interesados en dominar herramientas de vanguardia como Inteligencia Artificial, Ciencia de Datos y Desarrollo de Software.

Lo más destacado de esta modalidad es la certificación directa por parte de compañías líderes globales como Oracle, Google y Microsoft, lo que garantiza que los jóvenes bolivianos cuenten con currículos competitivos a nivel internacional bajo una modalidad de estudio virtual.

Mira la programación en Red Uno Play