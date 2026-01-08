Excelencia Académica: Todo lo que debes saber sobre las Becas Sociales del Ministerio de Educación

Las becas sociales son un beneficio exclusivo para los 11.406 estudiantes que obtuvieron el diploma del Incentivo al Bachiller Destacado (IBD). Su objetivo es democratizar el acceso a la formación profesional en instituciones privadas, premiando el esfuerzo y el alto rendimiento académico demostrado durante la etapa escolar.

¿Qué cubren y dónde estudiar?

Estas becas permiten al estudiante cursar estudios de licenciatura, nivel técnico superior o carreras tecnológicas. La ventaja principal es que el beneficiario tiene la libertad de elegir la universidad o instituto privado de su preferencia que tenga convenio vigente con el Ministerio de Educación.

Datos para el postulante:

Cupos disponibles: 7.000 becas para todo el país.

Fecha límite: Las inscripciones cierran este viernes 9 de enero de 2026.

Requisito indispensable: Haber recibido el diploma del IBD de la gestión 2025.

Selección: La otorgación se basará en los resultados de una prueba académica que evaluará los conocimientos de los postulantes.

¿Cómo postular?

El proceso es completamente digital. Los bachilleres deben ingresar al portal oficial www.minedu.gob.bo, completar el formulario de registro y cargar la documentación solicitada.

Al ser una oportunidad con alta demanda, se recomienda a los jóvenes realizar el trámite a la brevedad posible y prepararse para la evaluación de méritos, que definirá quiénes ocuparán las 7.000 plazas disponibles.

